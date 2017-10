INFRASTRUCTURES SPORTIVES À ALGER Début des travaux de réalisation de 4 piscines semi-olympiques

Le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali a posé avant-hier la première pierre des projets de réalisation de 4 piscines semi-olympiques dans la wilaya d'Alger et a procédé à l'inauguration du stade communal de football à Douéra. Lors d'une visite de travail aux sites de son secteur, Ould Ali accompagné à cette occasion par le wali d'Alger Abdelkader Zoukh, a débuté sa tournée par la mise en service du stade communal de Douéra d'une capacité de 800 places dont les travaux ont été entamés en 2015. Ensuite, le ministre s'est dirigé vers le site abritant le projet de réalisation d'une piscine semi-olympiques (25m) dans la même commune, où seront implantées plusieurs autres installations dont une salle omnisports. Ould Ali a lancé aussi les projets de trois piscines semi-olympiques à Ouled Chebel, Réghaïa et Herraoua toujours à Alger. «Cette visite s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika qui insiste sur le suivi permanent et avec la plus grande rigueur des projets lancés. Nous avons inscrit 17 piscines sur le territoire de la wilaya d'Alger et nous avons commencé par les quatre lancées aujourd'hui», a déclaré Ould Ali lors d'une conférence de presse animée à l'hôtel de l'aéroport (est d'Alger). Le ministre a aussi inspecté le projet du centre sportif de rééducation fonctionnelle «Mohamed-Tikanouine» situé à El Harrach.