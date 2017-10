LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE:CRB-CSC ET MCA-JSK EN TÊTES D'AFFICHE Ça joue gros à Alger

Un succès du CRB lui permettrait de rejoindre le CSC en tête, d'où l'importance de taille de cette rencontre et son impact sur le haut du tableau, alors que le clasico MCA-JSK vaudra vraiment le détour entre deux vieux rivaux.

Le CS Constantine tentera de conserver son fauteuil de leader en déplacement face au CR Belouizdad, alors que l'USM Bel Abbès aura à coeur de poursuivre sa série de matchs, invincible, en accueillant le Paradou AC, à l'occasion de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis prévue hier et aujourd'hui. Vainqueur au terme d'un match à rebondissements lors du derby de l'Est face à l'ES Sétif (2-1), le CSC effectuera un déplacement périlleux à Alger pour défier le Chabab (3e, 13 pts), seule équipe encore invaincue depuis le début de la saison. Les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani devront faire face à une équipe qui reste tout de même sur quatre matchs nuls de rang dont le dernier en déplacement face à l'Olympique Médéa (1-1). Un succès du CRB lui permettrait de rejoindre le CSC en tête, d'où l'importance de taille de cette rencontre et son impact sur le haut du tableau. La JS Saoura (2e, 14 pts) ira défier du côté du «Titteri» l'Olympique Médéa, qui reste sur trois matchs sans défaite. Les gars du sud-ouest du pays, sur une courbe ascendante, ont des atouts à faire valoir, de quoi leur permettre de revenir avec un bon résultat. Le MC Oran (4e, 12 pts), tenu en échec à domicile par le MC Alger (0-0), sera en appel à Biskra pour croiser le fer avec l'USB (14e, 4 pts), dont l'apprentissage en Ligue 1 s'est avéré plus difficile que prévu. Les gars des «Ziban», forcés au repos suite au report de leur match face à l'USM Alger, n'ont plus droit à l'erreur s'ils ne veulent pas compliquer davantage leur situation et quitter la zone de relégation. L'USM Bel Abbès et le Paradou AC, qui se partagent la 6e place avec 11 points chacun en compagnie de la JS Kabylie, se rencontreront dans un duel qui reste ouvert à tous les pronostics, eu égard au beau jeu produit par les deux formations. L'USMBA, qui reste sur deux éclatantes victoires à domicile face à l'USM Alger (2-0) et la JS Kabylie (4-1), partira favorite même si le PAC ne compte pas effectuer le voyage en victime expiatoire. Le MC Alger (13e, 6 pts), qui peine à amorcer son départ, affrontera la JS Kabylie dans un clasico équilibré au stade Omar-Hamadi. Les Mouloudéens, dont le seul succès remonte à la première journée face à Biskra (1-0), auront à coeur de renouer avec la victoire face à la JSK, en pleine confiance après avoir disposé de l'USM El Harrach (2-1). Le DRB Tadjenanet (9e, 8 pts), auteur jusque-là d'un parcours mitigé, vise la victoire à domicile face au NA Hussein Dey (10e, 7 pts) pour éviter de sombrer dans le doute alors que les joueurs de l'entraîneur Kamel Mouassa n'ont pas pu éviter la défaite à Alger face au PAC (1-0) lundi dernier. Le Nasria, dont l'effectif a connu un véritable remue-ménage durant l'inter-saison, sera en danger du côté de l'Est, d'autant que les joueurs de Nabil Neghiz ont montré leurs limites en dehors de leurs bases. Le choc ES Sétif-USM Alger est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finale (retour) de la Ligue des champions d'Afrique, aujourd'hui

en déplacement face au WA Casablanca.