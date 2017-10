MONDIAL 2018 EN RUSSIE Blatter invité par Poutine

Le président déchu de la FIFA Sepp Blatter assistera au Mondial 2018 en Russie à l'invitation de Vladimir Poutine et ce, malgré sa suspension, a-t-il indiqué à l'AFP. «J'irai au Mondial en Russie, j'ai reçu une invitation de la part du président Poutine, comme Michel Platini du reste», a déclaré M. Blatter, dans un entretien à l'AFP. L'entourage de l'ancien président de l'UEFA a cependant affirmé à l'AFP que Michel Platini «n'avait pas reçu d'invitation de M. Poutine pour aller au Mondial en Russie et ne savait d'ailleurs pas ce qu'il ferait l'été prochain». «Je ne sais pas combien de temps je vais y aller, si je serai là pour le match d'ouverture ou pour la finale, a ajouté M. Blatter, ancien patron du football mondial. Comme je ne peux pas travailler dans le football (en raison de sa suspension, ndlr) et que je n'ai pas de mission à accomplir, je ne ferai peut-être qu'un passage». Interrogée par l'AFP, la FIFA a indiqué qu'elle ne trouverait rien à redire à la présence de son ancien président lors du Mondial 2018 «puisque M. Blatter n'a plus de fonction officielle». Sepp Blatter, 81 ans, a été suspendu 6 ans «de toute activité liée au football» par la justice interne de la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros), à son ex-ami et allié Michel Platini. Ancien président de l'UEFA et successeur désigné de Blatter à la tête de la FIFA, Platini a lui aussi été suspendu 6 ans, suspension réduite à 4 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS). «Je suis certain que le Mondial 2018 sera un grand Mondial. A la Russie de démontrer qu'elle peut recevoir le monde entier, c'est un vrai challenge», a ajouté M. Blatter. Le Suisse a également annoncé qu'il préparait un livre qui doit être publié avant le Mondial russe par la maison d'édition française Héloïse d'Ormesson. «On est toujours dans la phase préparatoire, le livre doit sortir avant le Mondial en Russie», a confié M. Blatter. «Ce sera assez salé, je raconte des choses qui se sont produites dans le passé», a-t-il ajouté sans vouloir donner plus de détails sur le contenu de l'ouvrage.