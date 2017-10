OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Je suis satisfait de la nomination de Madjer"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a exprimé jeudi à Alger sa «satisfaction» après la nomination de Rabah Madjer au poste de sélectionneur de l'Equipe nationale en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz. «Je suis satisfait de la nomination de Rabah Madjer au poste de sélectionneur de l'Equipe nationale car il à le niveau et les qualités pour reconstruire cette équipe et rendre le sourire au peuple algérien.

Il est bien outillé pour gérer cette Equipe nationale», a déclaré Ould Ali, lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel de l'aéroport à Dar El-Beïda après une visite d'inspection de certaines infrastructures sportives dans la capitale.

Le premier responsable du MJS a estimé que le nouveau sélectionneur des Verts est «une icône respectée». «C'est une personne respectée et respectable, pas seulement en Algérie mais également à l'étranger. Madjer a connu des moments de gloire dans sa carrière de joueur sur la scène nationale, africaine et internationale», a souligné Ould Ali avant d'ajouter: «Il sera soutenu par deux entraîneurs de qualité, il s'agit de Djamel Menad et Meziane Ighil. Il faut aussi saluer la nomination de Rabah Saâdane au poste de directeur technique national (DTN) et Boualem Charef au poste de directeur des équipes nationales (DTN)».

Par ailleurs, le ministre a indiqué que l'Equipe nationale doit remporter sa dernière rencontre de la phase qualificative du Mondial 2018 face au Nigeria, pour bien entamer ces changements au niveau de la barre technique et de la DTN même si le match est sans enjeu, car les Verts sont officiellement

éliminés.