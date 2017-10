PROJET DU STADE DE BARAKI Ould Ali exhorte les responsables à accélérer les travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El Hadi Ould Ali a exhorté jeudi à Alger les responsables du projet du stade de Baraki à accélérer la cadence des travaux pour que la réception de l'enceinte soit possible avant l'entame de la saison sportive 2018-2019. «Suite à notre visite aujourd'hui (jeudi) au stade de Baraki, nous avons demandé au bureau d'étude d'accélérer les travaux et que le stade doit être disponible pour la saison sportive 2018-2019», a indiqué Ould Ali. Le MJS a relevé que le stade de Baraki ainsi que celui de Douéra avaient connu une «avancée» dans les travaux par rapport à sa dernière visite en février 2017. «Il est vrai que les travaux du stade de Baraki ont débuté il y a neuf ans, mais le point positif aujourd'hui reste cette avancée par rapport à ma dernière visite en février 2017», a fait savoir El Hadi Ould Ali, avant d'enchaîner: «Lors de ma première visite, la réalisation de la charpente du stade de Baraki était à 57%, alors qu'aujourd'hui elle est à 100%, celle des gros oeuvres était à 32% et maintenant elle a touché la barre des 45%. Concernant le stade de Douéra, on ne l'a pas visité mais nous avons des informations sur le chantier. Les travaux ont atteint les 35% contre 12% en février dernier». Par ailleurs, le ministre a déclaré qu'un comité de pilotage et de suivi a été mis en place pour superviser l'état d'avancement des travaux du stade. Autre son de cloche chez le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh qui a exprimé son «mécontentement» du taux d'avancement des travaux du stade de Baraki et fixe la date de juin 2018 comme dernier délai pour la réception de l'enceinte. «Tout ce qui doit être fait doit être fait. Je ne suis pas satisfait du taux d'avancement du projet. Nous avons un contrat moral, on doit le respecter et respecter nos engagements. Le bureau d'étude doit désormais être plus impliqué car nous avons donné une avance de 50%. Je compte beaucoup sur le suivi, aucune faille ne sera tolérée», s'est emporté le wali d'Alger lors de la visite du stade de Baraki.