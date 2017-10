TOUR D'ALGÉRIE 2017 (2E ÉTAPE) Le maillot jaune change d'épaule

Le coureur algérien Hamza Yacine du GS Pétroliers a remporté la deuxième étape du Tour d'Algérie 2017 cycliste, disputée avant-hier entre Touggourt et Ouargla sur une distance de 123 km, alors que le maillot jaune de leader est revenu au Tunisien Ali Nouisri.

L'Algérien Hamza Yacine, Champion arabe sur route, a franchi la ligne d'arrivée en réalisant un temps de 3h49:05, devant l'Ukrainien Holovach Oleksandor de l'équipe Al-Nasr des Emirats arabes unis (3h49:05) et le Tunisien Ali Nouisri (3h50:29).

A l'issue de cette 2e étape du TAC 2017, le maillot jaune de leader a été endossé par le Tunisien Ali Nouisri, alors que le vainqueur de l'étape, Hamza Yacine (GSP) s'est adjugé le maillot vert du meilleur sprinteur. Le maillot blanc du meilleur espoir est revenu à l'Algérien Islam Mansouri du Club Sovac, vainqueur mercredi dernier de la première étape, alors que celui du cycliste le plus combatif (bleu) a été endossé par le Marocain El Moustaoukel Abdellah.

Hier, la troisième étape du TAC 2017 devait être disputée entre Ouargla et Ghardaïa sur une distance de 127 kilomètres.