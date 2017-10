TOURNOI PRÉPARATIF À LA CAN 2018 DE HANDBALL L'Algérie présente à Tunis du 26 au 28 octobre

La sélection nationale de handball prendra part au tournoi amical des quatre nations prévu à Tunis du 26 au 28 octobre en vue de la coupe d'Afrique des nations 2018 prévue au Gabon, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de handball (FAHB) sur sa page officielle sur Facebook. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), ce tournoi regroupera également les sélections de l'Arabie saoudite et du Bahreïn, précise la même source. Les Verts entameront le tournoi le jeudi 26 octobre face au Bahreïn, avant de croiser le fer avec l'Arabie saoudite le 27 octobre puis la Tunisie le 28 octobre. La FAHB a désigné en septembre dernier le technicien croate Sead Hasanefendi à la tête du Sept national pour un contrat de deux ans, alors que l'Equipe nationale est restée sans entraîneur depuis le départ de Salah Bouchekriou à l'issue de la CAN-2016 disputée au Caire (Egypte). L'instance fédérale a assigné à l'ancien coach de la Tunisie des objectifs «bien déterminés, à savoir les prochains championnats d'Afrique, les Jeux méditerranées 2018 de Tarragone en Espagne et bien sûr les championnats du Monde», a affirmé le président de la FAHB Habib Labane.

Un premier rassemblement depuis la nomination de Habib Labane à la tête de la FAHB, avait été organisé du 22 au 25 septembre avec comme principal objectif de jauger l'état physique des éléments convoqués. A cette occasion, la direction technique nationale (DTN), dirigée par Farouk Dehili, avait fait appel à 36 joueurs, tous évoluant dans le Championnat national.