ANGLETERRE - 9E JOURNÉE Manchester City pour rester seul en tête

Les joueurs de Pep Guardiola affichent une superbe forme en ce début de saison

Manchester City va tenter aujourd'hui contre Burnley (15h) de conforter sa place de leader, avant de laisser place à l'affiche de la 9e journée de Premier League entre Tottenham et Liverpool demain (16h).

Pep Guardiola et ses hommes, impressionnants à Stoke le week-end dernier (7-2) seront-ils seulement ralentis par leurs modestes voisins? Les solides «Clarets» ne seront sans doute pas aussi tendres que les «Potters». Sur une série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les «Citizens» semblent inarrêtables. D'autant plus que Pep Guardiola s'est offert le luxe de se passer de Sergio Agüero, remplaçant non utilisé contre Stoke et le Napoli (2-1) mardi en Ligue des champions. Frais, l'Argentin est attendu pour son retour après son accident de taxi à Amsterdam. «Notre jeu est fluide en ce moment. Ce n'est pas seulement moi», assure De Bruyne, pièce centrale du dispositif mancunien. «C'est merveilleux de voir ces buts.» Si les leaders cartonnent, les champions peinent. Chelsea aura encore fort à faire samedi contre le surprenant Watford (12h30), après une troisième sortie sans victoire mercredi contre l'AS Rome. Sans Kanté, Moses, Drinkwater, avec David Luiz et Bakayoko touchés contre la Roma (3-3), les problèmes d'Antonio Conte s'accumulent... et les critiques aussi. Pourquoi l'Italien a-t-il laissé partir autant de jeunes joueurs cet été? Pourquoi les programmes d'entraînement sont-ils si lourds alors que le calendrier est si chargé? Est-ce la raison des nombreuses blessures? «L'humeur du moment n'est pas la meilleure», a reconnu le défenseur Azpilicueta. Bref, pas forcément le timing parfait pour affronter un Watford en pleine bourre. Les «Hornets», portés par le Brésilien Richarlison, sont quatrièmes et sortent d'un succès contre Arsenal (2-1). Impressionnant au Real Madrid (1-1), Tottenham va tenter de poursuivre sur leur lancée contre Liverpool demain (16h). Les «Spurs» ont rendu coup pour coup au Real, laissant planer l'idée qu'ils ont enfin lancé leur saison après un début de campagne en demi-teinte. Mais le choc promet, puisque Liverpool a aussi donné l'impression d'avoir mis ses soucis derrière lui en écrasant Maribor 7-0 mardi. Les Reds devront prouver que cette victoire n'est pas un trompe-l'oeil après un passage médiocre, qui les a vus n'enregistrer qu'une victoire lors de cinq dernières journées. Quels «Red Devils» verra-t-on à Huddersfield? Après un nul pragmatique contre Liverpool (0-0) et une victoire prudente chez le Benfica (1-0) dans la semaine, José Mourinho sera peut-être tenté de ne pas retenir la charge des chevaux-légers Martial, Lingard et compagnie. Face au promu aujourd'hui (15h), le Portugais devra jongler avec son effectif: Pogba, Fellaini, Bailly et Rashford sont touchés. L'affrontement demain (13h30) entre les équipes d'Europa League sera crucial pour le moral.

Everton, encore douché contre Lyon (2-1), n'y arrive pas et l'atmosphère se fait maussade du côté de Goodison Park. Idem à Arsenal, défait à Watford le week-end dernier. Ce revers des «Gunners» avait encore déclenché une tempête de critiques, fustigeant le manque de volonté et d'engagement des Londoniens.