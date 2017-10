LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:WAC-USMA (DEMI-FINALE RETOUR CE SOIR À 20H) Soustara croit en son rêve

Par Saïd BOUCETTA -

Meziane et ses partenaires sont prêts pour ce derby maghrébin

Le match s'annonce donc difficile pour les deux équipes et reste ouvert à tous les pronostics d'autant plus que ce genre de derby maghrébin se jouera certainement sur un détail.

L'USM Alger sera à rude épreuve aujourd'hui en rencontrant le WA Casablanca à 20h au stade Mohamed V de Casablanca dans la perspective d'arracher son ticket pour la finale de la Ligue des champions. Ce derby maghrébin sera dirigé par un trio arbitral sénégalais, sous la conduite de Malang Diedhiou, assisté de ses compatriotes El Hadj Malick Samba et Djibril Camara. L'ambiance au sein du groupe des Rouge et Noir qui sont à Casablanca depuis jeudi dernier, est au beau fixe. Les joueurs affichent une grande sérénité avant cette demi-finale retour décisive de la Ligue des champions d'Afrique face aux Marocains du Wydad Athlétic Club. Après avoir été tenu en échec au match aller disputé le 30 septembre dernier au stade du 5-Juillet (0-0), le coach de l'USMA, le Belge, Paul Put tient à bien souligner le caractère laborieux de cette manche retour sur le terrain de l'adversaire, mais sans jamais cacher son optimisme quant aux chances algéroises de se qualifier, pour la deuxième fois de leur histoire, en finale de la Ligue des champions d'Afrique. En effet, en 2015, les Rouge et Noir de Soustara avaient décroché majestueusement leur qualification en finale de l'épreuve avant de céder le trophée aux Congolais du TP Mazembe. Pour bien préparer cette demi-finale retour, l'USMA s'est préparée au Centre technique de Sidi Moussa avant de rejoindre Casablanca jeudi dernier. Hier, et au moment où on mettait sous presse, les Rouge et Noir devaient effectuer leur dernière séance d'entraînements sur la pelouse du même stade où ils évolueront aujourd'hui. Tous les joueurs et le staff technique algérois croient dur comme fer en leurs chances d'aller en finale. Alors qu'aux dernières nouvelles, le dernier joueur blessé Oussama Derfalou pourrait reprendre la compétition et serait prêt pour ce match, tout va donc pour le mieux pour que les Algérois réalisent le rêve qu'ils caressent, à savoir arriver en finale comme il y a deux ans. Le milieu de terrain Hamza Koudri, a tenu à préciser, entre autres que: «Les joueurs sont conscients de la difficulté de la tâche et travaillent de manière assidue pour mener le club vers sa deuxième finale de Ligue des champions.» Quant à son coéquipier, l'attaquant Abderrahmane Meziane, assure que lui et ses camarades feront «le maximum» pour revenir avec la qualification de Casablanca. Le coach Paul Put, pense, de son côté que «le match retour tournera peut-être en notre faveur. A l'extérieur, on trouve parfois plus d'espaces, ce qui permet de mener des contre-attaques. Au football, tout est possible. Il ne faudra pas prendre de but et attendre patiemment les occasions de contre». «Le Maroc est connu pour l'enthousiasme de ses supporters, mais nous sommes habitués à ces ambiances. Il existe une rivalité footballistique entre les deux pays. Nous savons que c'est un match très délicat», a-t-il déclaré. Quant au coach du Widad de Casablanca, Houcine Ammouta, il a estimé que: «La rencontre se déroulera sous une forte pression, surtout que l'adversaire viendra avec l'intention de nous piéger. Le groupe est prêt sur tous les plans, mais on est habitués à jouer devant un grand public. On s'attend donc à voir notre public présent en masse pour encourager l'équipe et lui apporter son soutien inconditionnel, comme ils le font lors des matchs de la sélection nationale.» Le match s'annonce donc difficile pour les deux équipes et reste ouvert à tous les pronostics d'autant plus que ce genre de derby maghrébin se jouera certainement sur un détail. Enfin, à noter que l'autre demi-finale mettra aux prises Al Ahly d'Egypte et l'ES Sahel de Tunisie. L'équipe de Sousse avait remporté à domicile la première manche sur le score de 2 à 1.