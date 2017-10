AL SADD Bounedjah buteur et passeur contre Al Arabi

L'attaquant international algérien d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah a contribué avant-hier soir à la victoire décrochée sur le terrain d'Al-Arabi (3-1), à l'occasion de la 5e journée du championnat qatari. Il s'agit du deuxième but de la saison pour l'ancien sociétaire de l'USM El-Harrach, auteur de sa première réalisation dimanche dernier à domicile face au Qatar SC (3-1) lors de la 4e journée de la «Qatar Stars league». L'attaquant algérien, contraint au repos pendant un mois pour cause de blessure, effectue ainsi un retour en force, de quoi lui permettre d'aspirer à égaler son record de buts réalisé la saison dernière avec pas moins de 24 réalisations. A l'issue de cette victoire, la formation d'Al-Sadd où évolue l'ancien milieu de terrain espagnol du FC Barcelone Xavi, rejoint provisoirement Al-Duhaïl, dirigé par l'Algérien Djamel Belmadi et Al-Rayyan, à la première place avec 12 points chacun.