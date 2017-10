CHAMPIONNAT ARABE DE KICK-BOXING Les Algériens terminent 2e au classement général

Les athlètes de l'Equipe nationale se sont adjugés huit médailles d'or, sept en argent et cinq en bronze dans les disciplines de Full contact, de K-1 et de Semi-contact.

L'équipe algérienne de Kick-boxing s'est classée deuxième au 9e Championnat arabe de Kick-boxing dont les compétitions ont pris fin avant-hier soir dans la capitale jordanienne, Amman. Les athlètes de l'Equipe nationale se sont adjugés huit médailles d'or, sept en argent et cinq en bronze dans les disciplines de Full contact, de K-1 et de Semi-contact. Dans une déclaration le président de la Fédération algérienne de Kick-boxing a estimé que les objectifs tracés pour cette participation «ont été atteints» affirmant que l'Equipe nationale a signé là un départ fort, qu'il a espéré être riche en succès. De son côté, l'entraîneur national, Rachid Ben Bahi, s'est dit satisfait de ces résultats, ajoutant que le plus dur reste à faire lors des Championnat mondiaux prévus en février prochain en Hongrie et aussi lors du Championnat africain de Muay Thai, le premier depuis la création de la Fédération africaine, à Rabat au Maroc. L'entraîneur national a indiqué, dans ce sens, qu'un tournoi amical entre les sélections d'Algérie et de France en novembre prochain sera une occasion pour mieux se préparer à ces deux échéances. A une question sur les lacunes constatées, l'entraîneur de l'Equipe nationale a estimé que «les athlètes ont fait ce qu'ils pouvaient et que si les conditions matériels et les stages leurs sont offerts nous pourrions avoir une équipe de niveau international».

Outre la Jordanie, sacrée Championne arabe, cette compétition a vu la participation de l'Algérie, la Libye, l'Egypte, la Palestine, le Koweït, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Yémen.