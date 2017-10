CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE HANDBALL (DAMES) Report du coup d'envoi de la compétition

La Fédération tunisienne de handball (Fthb) a annoncé avant-hier sur son compte Twitter le report du coup d'envoi du 39e championnat d'Afrique des clubs champions (dames) qui devait débuter avant-hier en Tunisie avec au menu le match entre le représentant algérien du GS Pétroliers et FAP HB du Cameroun. L'instance tunisienne a expliqué ce report par le retard accusé dans l'arrivée de la formation camerounaise du TKC HC, sociétaire du groupe B en compagnie de Primeiro De Agosto (Angola), de Bandama FC (Côte d'Ivoire) et du HC Vainqueur (RD Congo). Outre FAP HB du Cameroun, les Algériennes rencontreront également l'ASF Sfax (Tunisie) et l'Africa Sport (Côte d'Ivoire). Le championnat d'Afrique des clubs de handball dames se déroulera dans trois salles: Hammamet, Nabeul et beIN Khiar. La finale du tournoi continental féminin est prévue le dimanche 29 octobre. Chez les messieurs, dont le tournoi se déroule également du 20 au 29 octobre en Tunisie, les organisateurs ont annoncé vendredi le forfait de la formation libyenne du Ahly Tripoli. Les Libyens figuraient dans la poule (C) avec l'AS Hammamet, club organisateur, Al-Ahly d'Egypte, FANZ HB du Cameroun et HC OKA de la RD Congo.