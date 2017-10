CLASSEMENT DES BUTEURS Baouche (ASO) toujours en tête avec six réalisations

L'attaquant de l'ASO Chlef, Sofiane Baouche, a consolidé sa première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2 Mobilis, en inscrivant avant-hier son sixième but personnel de la saison, lors de la victoire chez le mal-classé RC Kouba (2-0), en match de la 7e journée de championnat. Billel Attafen (36') avait ouvert le score pour les Chélifiens lors de cette rencontre jouée à Réghaïa, avant que Baouche n'ajoute le second but grâce à un penalty (90'+3). Il s'agit de la sixième réalisation de Baouche (28 ans) depuis l'entame de la saison après avoir ouvert son compteur dès la première journée avec un but chez le GC Mascara (2-2) avant de s'offrir un doublé lors de la deuxième journée, contre le WA Tlemcen (2-0). Baouche a retrouvé encore une fois le chemin des filets lors de la 4e journée face au CRB Aïn Fakroun (1-0) puis il a confirmé sa supériorité face à l'AS Aïn M'lila (1-0) en match comptant pour la sixième journée. Une efficacité qui permet à l'ASO Chlef de rejoindre la JSM Skikda à la 3e place au classement général avec 15 unités, à un point des coleaders l'AS Aïn M'lila et le MO Béjaïa.