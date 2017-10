HANICHED, COACH-ADJOINT DES GARDIENS DE L'EN "Zemmamouche doit être rappelé en sélection"

Pour Haniched, dont la première apparition avec la sélection remonte à 1993 sous la houlette de l'ancien coach Meziane Ighil, il est temps d'effectuer «une véritable révolution dans le choix des gardiens de but».

L'ancien gardien de but de l'Equipe nationale Mohamed Haniched, désigné dans le nouveau staff technique des Verts dirigé par Rabah Madjer, a indiqué hier que son objectif était de convaincre le portier de l'USM Alger Mohamed-Amine Zemmamouche de revenir en sélection «eu égard à son expérience et aux belles prestations réalisées cette saison avec son club». «Je vais parler personnellement avec Zemmamouche pour connaître son avis et sa disposition à propos d'un éventuel retour en sélection. Je sais qu'il a été affecté sur le plan psychologique du fait qu'il n'entrait pas dans les plans des précédents sélectionneurs, mais je pense qu'un portier de sa trempe a besoin qu'on lui redonne une chance», a affirmé Haniched. Le nouveau sélectionneur national Rabah Madjer a annoncé jeudi dernier, au cours de la conférence de presse tenue au Centre technique national de Sidi Moussa, le renforcement du staff technique avec l'arrivée de Mohamed Haniched, qui travaillera en étroite collaboration avec l'actuel entraîneur des gardiens de but Aziz Bouras, lequel faisait partie du staff de l'ancien sélectionneur, l'Espagnol Lucas Alcaraz. «C'est un honneur pour moi de faire partie de l'encadrement technique de l'Equipe nationale. Je tâcherai de mettre à disposition des Verts mon expérience dans le domaine pour le bien de l'équipe. Pour le moment, je ne connais pas mes prérogatives. Je dois en parler la semaine prochaine avec Madjer pour savoir ma mission même si je pense que j'aurai la tâche de travailler avec toutes les sélections nationales, y compris l'équipe A», a-t-il avancé. Pour Haniched, dont la première apparition avec la sélection remonte à 1993 sous la houlette de l'ancien coach Meziane Ighil, il est temps d'effectuer «une véritable révolution dans le choix des gardiens de but». «Il est insensé à mon avis de titulariser à chaque fois Raïs M'Bolhi alors qu'il ne joue que rarement avec son club et qu'il manque terriblement de compétition. Il est temps qu'on donne la chance à d'autres portiers pour s'illustrer. Sur ce sujet, je vais discuter avec le sélectionneur même si M'Bolhi a beaucoup donné à la sélection», a-t-il expliqué. Haniched (49 ans) avait rejoint l'été dernier l'USM Blida, promue en Ligue 1, après avoir longtemps travaillé à l'USM El Harrach en compagnie de l'entraîneur Boualem Charef, nommé directeur des équipes nationales (DEN). Installé officiellement dans ses nouvelles fonctions jeudi dernier, Madjer sera secondé de deux adjoints, Meziane Ighil et Djamel Menad.