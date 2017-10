LIGUE 2 MOBILIS - 7E JOURNÉE : LA JSMS ET L'ASO RECOLLENT AU PELOTON LA JSMS ET L'ASO RECOLLENT AU PELOTON L'ASAm rejoint le MOB en tête

L'AS Aïn M'lila a rejoint le MO Béjaïa en tête du classement de la Ligue 2 Mobilis, en battant le CA Batna par deux buts à zéro, en match disputé avant-hier pour le compte de la septième journée et ayant vu son coleader s'incliner (1-0) chez le WA Tlemcen. Les Rouge et Noir ont fait la différence d'entrée de jeu face au CAB, en ouvrant la marque dès la 15e minute par Dib, avant de sceller leur avantage par Debbih (54'), rejoignant ainsi à la première place, avec 16 points, le MO Béjaïa, qui après avoir résisté pendant pratiquement tout le match a craqué devant Habchi (88'). Les Crabes avaient effectué ce déplacement en conquérants, avec l'espoir de rester seuls à la première place, mais ils sont tombés finalement sur une coriace équipe tlemcénienne, qui après des débuts difficiles commence à trouver son rythme de croisière. Le WAT est désormais 9e, ex aequo avec le CAB et le CABBA, avec huit points chacun. De son côté, le CABBA s'est imposé (1-0) contre l'Amel Boussaâda, grâce à Niati (21'), alors que Nabil Yalaoui avait raté l'occasion de doubler la mise sur penalty à la (52'), et c'est sur le même score d'un but à zéro que s'est imposé le RC Relizane dans le derby de l'Ouest contre l'ASM Oran. Une réalisation signée Rebbouh (70'), qui propulse les Vert et Blanc à la 5e place du classement général, ex aequo avec la JSM Béjaïa, avec 11 points chacun. Il s'agit de la première défaite pour l'ASMO cette saison, mais il reste 7e avec 10 points, ex aequo avec le MC Saïda, ayant ramené de son côté un nul (0-0) de chez le CRB Aïn Fakroun. A Béjaïa, les choses avaient mal commencé pour la JSMB, puisqu'elle a commencé par concéder l'ouverture du score devant Mokhtar (22'), avant de renverser la JSM Skikda (2-1), grâce à Ouanas (54') et Belgharbi (89'). Malgré sa défaite, la JSMS reste 3e, avec 15 points, mais elle se fait rejoindre par l'ASO Chlef, auteur d'une victoire importante chez le RC Kouba (2-0). Domiciliés au stade du 20-Août 1955, en attendant la réfaction de leur propre stade, Benhaddad, les Koubéens ont déménagé à Réghaïa à l'occasion de cette septième journée, avec l'espoir de voir le stade Bouraâda leur porter chance. Mais les Chélifiens ont été impitoyables et les ont enfoncés (2-0), grâce à Billel Attafen (36') et Sofiane Baouche (90'+3 s.p). N'ayant remporté aucun succès depuis l'entame de la saison, le RCK est actuellement avant-dernier, avec trois points, mais il pourrait se retrouver bon dernier dans moins de 24 heures, car l'actuelle lanterne rouge, le GC Mascara, devait accueillir le MC El Eulma hier, en clôture de cette 7e journée, et avec la possibilité de passer devant le RCK, en cas de victoire.

Le match GCM-MCEE était prévu avant-hier, en même temps que les autres rencontres de cette 7e journée, mais il a été décalé à hier, suite au décès du président mascarien, Meriah Benali, survenu le jeudi 19 octobre dans un accident de la route.