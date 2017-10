LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE: AL AHLY-ES SAHEL (DEMI-FINALE RETOUR CE SOIR À 19H) L'Etoile déterminée à réaliser l'exploit au Caire

Trois victoires, deux matchs nuls: tel est le bilan, d'Al Ahly chez lui dans cette Ligue des champions de la CAF. Mais attention, c'est aussi celui de l'Etoile du Sahel à l'extérieur! Autant dire que cette demi-finale retour de ce soir est plus que jamais indécise, surtout après le match aller serré entre les deux équipes. Si l'Etoile l'a emporté, les Égyptiens peuvent se targuer d'avoir marqué le fameux but à l'extérieur qui ferait le bonheur d'Al Ahly en cas de victoire 1-0... Pour l'anecdote, en finale de l'édition 2007, les deux équipes avaient fait match nul à Sousse à l'aller. L'ESS s'était ensuite imposée 3-1 au Caire pour s'offrir son dernier trophée dans la compétition. Au match aller disputé le 1er octobre à Sousse, l'Etoile l'avait emporté sur le score de deux buts à un. Les hommes de l'entraîneur français Hubert Velud présentent une performance solide dans cette compétition. C'est la seule équipe dans la compétition qui n'a subi aucune défaite jusqu'à présent. Les étoilés auront l'avantage d'avoir disputé leurs quarts de finale aller de Ligue des Champions sur cette même pelouse. «Nous sommes bien préparés pour cette rencontre et déterminés à réaliser un résultat positif en Egypte et continuer notre parcours dans la compétition», a confié Hubert Velud, le coach de l'Etoile du Sahel. Quatre clubs du Nord de l'Afrique se sont donné rendez-vous dans le dernier carré de l'édition 2017 de la Ligue des champions de la CAF. Les demi-finales s'annonçaient équilibrées sur le papier, et ont tenu toutes leurs promesses lors de la première manche. A l'issue des matchs aller, aucune équipe n'a réellement su tirer son épingle du jeu.