PREMIER SUCCÈS DE LA SAISON CONTRE L'USMB L'USM El Harrach respire enfin

L'USM El Harrach a remporté sa première victoire en Ligue 1 Mobilis cette saison, en battant la lanterne rouge, l'USM Blida (2-0, mi-temps 2-0) en match avancé de la huitième journée, disputé avant-hier au stade du 20-Août 1955. Bouguèche, d'un tir bien placé à la 20', et Banouh, d'une reprise à bout portant à la 30', sont les artisans de ce précieux succès, ayant permis aux Jaune et Noir de se hisser provisoirement à la 14e place, qu'ils partagent ex aequo avec l'US Biskra, avec quatre points chacun, au moment où l'USMB reste scotchée à la dernière place, avec un seul point au compteur. Les Blidéens voient ainsi leur situation se compliquer davantage, avec notamment un écart de deux points qui commence à se creuser même par rapport aux actuels avant-derniers du classement, l'USM El Harrach et l'US Biskra.