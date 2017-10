REAL MADRID Harry Kane sort de son silence pour son avenir

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Harry Kane se projette pourtant avec Tottenham et refuse de prêter attention aux rumeurs. Discret sur le marché des transferts depuis quelques saisons, le Real Madrid pourrait revoir ses plans l'été prochain en misant très gros sur Harry Kane. L'attaquant de Tottenham confirme saison après saison qu'il est l'un des buteurs les plus redoutables sur la scène européenne. Déjà auteur de 11 buts en autant de rencontres toutes compétitions confondues, l'avant-centre anglais affole les compteurs et Zinédine Zidane verrait d'un très bon oeil son recrutement qui pourrait se chiffrer à... 200 millions d'euros! Mais le principal concerné se dit très bien à Londres et ne cache pas son excitation pour l'avenir des Spurs. «J'adorerais être l'homme d'un seul club. Cela dépend de la façon dont le club grandira, mais j'ai déjà dit que je voulais rester ici, car nous vivons une période excellente. Le centre d'entraînement est incroyable, le nouveau stade arrive, l'entraîneur est fantastique et nous avons une jeune équipe. Donc c'est génial. Les fans n'ont pas à s'inquiéter. Nous sommes tous très heureux ici et nous avons des contrats sur le long terme (jusqu'en 2022). Les rumeurs sont flatteuses, car elle démontre que je fais des choses positives, mais je ne les prends pas en compte. Nous avons un travail à faire ici», lance Harry Kane au Daily Mirror.