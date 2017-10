TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME (3E ÉTAPE) Le Tunisien Nouisri toujours en jaune

L'Algérien Azzedine Lagab du GS Pétrolier a remporté la troisième étape du Tour d'Algérie cycliste 2017, courue avant-hier entre Ouargla et Ghardaïa, alors que le Tunisien Ali Nouisri a gardé le maillot jaune de leader. A l'issue d'une étape longue de 98 kilomètres, l'Algérien a franchi la ligne d'arrivée au sprint final avec un temps de 1h55:14, devant le Tunisien Ali Nouisri et Abderrahmane Mansouri du Club Sovac, crédités du même temps. Le Tunisien Ali Nouisri garde son maillot jaune de leader, alors que le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu à Hamza Yacine. Le maillot blanc du meilleur espoir est revenu à Abderrahmane Mansouri du Club Sovac.

Le Tunisien Hassnaoui Naher porte également le maillot orange du meilleur combatif. Cette troisième étape du TAC 2017 très moyenne en termes de kilométrage a été caractérisée par un vent de sable latéral qui a fait beaucoup de dégâts au sein du peloton, répartis en plusieurs groupes de 10 à 15 coureurs.

Dans la localité de Zelfana, un groupe de 14 coureurs dont le vainqueur de l'étape, Azzedine Lagab, a pris la tête de la course, marquée par la présence des Tunisiens, déterminés à gagner l'étape de Ghardaïa. En arrivant à Oued Noumer, ce groupe de tête a intensifié les attaques et pris plus d'avantage sur les poursuivants qui avaient du mal à suivre le rythme imposé par les Algériens du GS Pétrolier, du Club Sovac ainsi que les Tunisiens. A l'entrée de Metlili (25 km), cinq coureurs dont l'Algérien Lagab et quatre Tunisiens ont pris les devants de la course, arrivant à disputer l'arrivée à Ghardaïa au sprint final.

Hier, le départ de la quatrième étape devait être donné au centre-ville de Berriane pour prendre ensuite la direction de Laghouat sur un parcours de 145 km.