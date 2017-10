CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS DE VOLLEY-BALL Les Verts viseront le podium au Caire

Cette compétition débutera aujoud'hui et se poursuivra jusqu'au 29 octobre

L'Equipe nationale, qui compte dans ses rangs 15 volleyeurs, a clôturé dimanche dernier un stage pré-compétitif dans la capitale Sofia (Bulgarie) qui a duré 10 jours.

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB), Réda Bouzid, a indiqué que la sélection nationale messieurs visera le podium lors du championnat d'Afrique des nations 2017 de la catégorie, prévu au Caire (Egypte) du 22 au 29 octobre. Les Algériens nourrissent à cette occasion de grandes ambitions pour réaliser de bonnes performances en terre égyptienne malgré la concurrence qui les attend. «Notre objectif est le podium afin qu'on puisse assurer notre participation pour le prochain Mondial-2018 programmé en Italie et Bulgarie car seuls les trois premiers auront le droit à un ticket pour ce rendez-vous. Mais il faut que vous sachiez que ce ne sera pas aussi facile car toutes les équipes tenteront leur chance pour la troisième et dernière place tant convoitée», a indiqué Bouzid. L'Equipe nationale, qui compte dans ses rangs 15 volleyeurs, a clôturé dimanche dernier un stage pré-compétitif dans la capitale Sofia (Bulgarie) qui a duré 10 jours. «Le stage s'est déroulé dans de très bonnes conditions, je pense que c'était le meilleur regroupement de tous ceux effectués durant la préparation. Quatre matchs amicaux étaient au programme face à des clubs bulgares, remportés tous par l'Equipe nationale 3-2, 3-1, 3-1 et 3-1», a ajouté Bouzid, avant d'enchaîner: «Cette équipe sera renforcée par la venue du volleyeur Mohamed Chikhi, qui a déjà joué en Equipe nationale et est établi actuellement à Dubaï. Nous avons opté pour ce choix car c'est un joueur très expérimenté et un leader de groupe». Le stage de Sofia a été encadré par le staff technique national composé du trio Kaci Mohamed Saïd (entraîneur en chef) qui vient de remplacer l'ancien sélectionneur Mouloud Ikhedji, limogé, Mebarki Mustapha (entraîneur-adjoint) et Bouhella Salim (entraîneur-adjoint). «Le pays hôte, l'Egypte et la Tunisie sont les grands favoris pour remporter cette nouvelle édition et ce par rapport à leur préparation ces deux dernières années et leur participation aux compétitions mondiales. Il faut avouer qu'on ne peut pas comparer leur préparation à la nôtre, tout se résume aux moyens», a fait savoir Bouzid. Outre l'Egypte et la Tunisie, le DTN estime que le Cameroun aura son mot à dire pour le podium «vu qu'il compte dans ses rangs cinq internationaux qui exercent en France». Lors de la dernière édition du championnat d'Afrique disputée au Caire en 2015, l'Algérie avait terminé quatrième au classement général.



L'EN dans le groupe D

La sélection algérienne messieurs de volley-ball évoluera dans le groupe D, largement à sa portée, aux côtés du Botswana, du Rwanda et du Tchad, selon le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations, effectué hier au Caire. Lors de la première journée, les Algériens seront opposés au Botswana alors que le Rwanda affrontera le Tchad. Le groupe A est composé de l'Egypte, du Niger et de la RD Congo tandis que le groupe B est constitué de la Tunisie, du Ghana, du Kenya et de la Libye. Le groupe C comprend, lui, le Cameroun, le Maroc et le Nigeria. Au total, 14 pays prendront part au championnat d'Afrique qui se déroulera jusqu'au 29 octobre au Caire. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale et les trois premiers du classement final assureront leur qualification au Mondial 2018 prévu du 10 au 30 septembre en Italie et Bulgarie.