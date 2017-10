CINQ MOIS DE SALAIRE POUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT Alcaraz coûtera 345 000 euros à la FAF

Par Lounès MEBERBECHE -

Le technicien espagnol et son staff lors d'une réunion avec le président de la FAF

Un compromis a été trouvé mercredi dernier qui semble satisfaire les deux parties avant que la FAF ne l'annonce sur son site sans donner les détails.

Annoncé pour la semaine prochaine, la résiliation du contrat qui lie le technicien espagnol, Lucas Alcaraz, à la Fédération algérienne de football, s'est faite illico-presto mercredi soir pour laisser place à la désignation du nouveau sélectionneur des Verts, Rabah Madjer. Alors que le président de l'instance fédérale Kheireddine Zetchi a affirmé que les négociations devaient se faire cette semaine avec les managers du coach ibérique, chaque partie campait sur sa position pour ne pas céder à la pression de l'autre qu risque de laisser filer quelques centaines de milliers d'euros. Mais contre toute attente, l'accord a été trouvé entre Zetchi et Alcaraz, même si selon notre source, les négociations n'ont pas été faciles, du moment que l'ex-coach de l'EN n'a pas apprécié la manière avec laquelle la FAF l'a évincé. Ainsi, dans un premier temps, Alcaraz réclamait pas moins de 600.000 euros correspondant à 10 mois de salaire net sans inclure les indemnités de dédommagement pour lui ainsi que ses deux adjoints compatriotes. Seulement, un compromis a été trouvé mercredi dernier qui semble satisfaire les deux parties avant que la FAF ne l'annonce sur son site sans donner les détails, indiquant: «M. Lucas Alcaraz n'est plus l'entraîneur de la sélection nationale algérienne de football. En ce jour, 18 octobre 2017, la Fédération algérienne de football a mis fin à ses fonctions», peut-on lire. Selon une source proche de ce dossier, l'ancien coach du FC Grenade devrait empocher cinq mois de salaires en guise d'indemnisation, soit 345.000 euros, ce qui représente en monnaie algérienne 65 millions DA (6,5 milliards de centimes). Une somme conséquente pour laquelle on devrait ajouter les frais de dédommagement et les salaires de ses adjoints, percevant 5000 euros par mois. Dans un premier temps, Kheireddine Zetchi a proposé 300.000 euros refusés par Alcaraz avant une autre réévaluation portée donc à 345.000 euros. Une fin de scénario triste pour la FAF et Alcaraz qui ont mis fin à leur collaboration six mois après sans en tirer profit des deux côtés, même si le grand perdant a été la Sélection nationale. Voulant rattraper le coup, la FAF et les hauts responsables du sport algérien ont décidé de faire confiance cette fois-ci à la compétence locale, en mandatant le trio Madjer, Ighil et Menad pour tenter de relancer les Verts, avec comme bénéfice moins de dépenses. Madjer a lui-même déclaré qu'il devra percevoir moins qu'Alcaraz, alors que notre source nous a confié qu'il devrait percevoir un salaire de 4 millions DA, tandis que Ighil et Menad percevront chacun 1,5 millions DA et donc au total 6 millions DA par mois.