APRÈS AVOIR RÉSOLU LES DOSSIERS CFA, DTN ET COACH DE L'EN Place à la réforme du football national

Par Saïd MEKKI -

Zetchi aura-t-il tous les atouts en main pour enclencher sa révolution?

Le chantier est aussi grand que la responsabilité qui pèse sur tout un chacun pour bien réfléchir au devenir de notre football et de trouver les solutions pour le développer.

Le problème de la base du football national, soit la direction technique nationale, étant réglé définitivement avec la désignation à sa tête de «Cheikh» Rabah Saâdane ainsi que la nomination du triumvirat Madjer-Ighil-Menad à la tête des Verts, place au plus grand chantier qui attend le président de la Fédération algérienne de football et son Bureau fédéral. De tout temps, la sélection algérienne A et la DTN ont été le «baromètre» d'évaluation de la FAF, mais aujourd'hui et à en croire le président de la FAF et son BF, la «révolution du football national est en marche». En effet, l'on constate avec satisfaction d'ailleurs, les différences opérations qu'effectue la FAF pour préparer son fameux symposium prévu au mois de décembre prochain afin d'analyser tous les aspects du football algérien afin de sortir avec des recommandations à suivre pour réaliser la vraie «révolution» du football algérien. Des réunions avec des présidents des clubs des Ligues 1 et 2, et avec d'anciens sélectionneurs des Verts, des réunions à l'échelle régionale, etc. Tout est en marche pour la très bonne organisation du symposium de football national où tout le monde est concerné.



Les premiers pas de la révolution franchis

La colonne vertébrale du football est bien en place avec l'installation de Rabah Saâdane et de Boualem Charef en qualité respectivement de directeur technique national et de directeur des Equipes nationales, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, s'est réuni avec les deux nouveaux responsables au Centre technique national de Sidi Moussa avant de fixer les missions et les prérogatives de chacun et dispatcher les rôles et le travail. Après débat et consultations, il a été décidé de nommer Ameur Chafik directeur technique national-adjoint chargé de la formation et Abdelkrim Benaouda directeur technique national-adjoint chargé du développement et de l'élite. Cette réunion a permis, par ailleurs, de dresser un état des lieux et d'établir une feuille de route. Boualem Charef, directeur des Equipes nationales, aura pour mission prioritaire de mettre en place des sélections nationales pérennes qui travailleront sur le long terme et qui ne seront pas dissoutes systématiquement après d'éventuelles éliminations des compétitions dans lesquelles elles sont engagées. D'autre part, il a été décidé que la direction technique nationale sera renforcée au fur et à mesure selon les besoins qui seront exprimés par les responsables. Par la suite, c'est la nomination de l'encadrement technique des Verts qui intervient avec le trio Rabah Madjer, sélectionneur en chef, Méziane Ighil et Djamel Menad en qualité d'adjoints, tout est donc en place.



Ce qui reste à faire

D'autre part, l'on se rappelle bien que le problème avec la Cnas a été réglé avec un accord trouvé entre cette caisse et la FAF. On a parlé d'ailleurs de la somme de 32 milliards que la FAF doit verser pour le compte des 32 clubs des Ligues 1 et 2 Mobilis pour couvrir les dettes de 2011 à 2016. Et à partir de janvier dernier, les clubs se doivent de déclarer tous leurs personnels respectifs. Reste donc à la FAF de suivre cette affaire sur le terrain. Et là, intervient la Direction nationale de contrôle de gestion (Dncg) qui, apparemment, n'a pas vraiment commencé son travail sur le terrain. Encore faut-il savoir que le rôle de cette Dncg est d'une importance capitale dans le but d'arriver à la bonne gestion des clubs. La majorité des Sociétés sportives par actions (Sspa), est frappée d'interdiction de recrutement avant que la FAF ne reporte la date limite au 15 décembre prochain. La Dncg ne pourrait donc commencer son travail sans le moindre risque avec les clubs concernés qu'à partir du mois de janvier prochain. Il y a également le cas de l'arbitrage qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'il faudrait bien réorganiser tout en étant ferme sur tous les points. Il ne faut pas oublier les stades au stade de travaux qu'il faudrait suivre bien que ce soit du ressort du ministère, mais la FAF est la plus intéressée par ces nouvelles enceintes afin de régler le problème des domiciliations. Il y a également le cas des quatre centres de formation régionaux à travers le pays qu'il faudrait réaliser pour une bonne prise en charge des jeunes et de leur formation. La révision des statuts des Sspa et du joueur professionnel, sont également des priorités à établir. Quant à la réforme du football amateur, il faut mettre tous les moyens afin de la réaliser. Ce pilier du football algérien est en vérité le véritable socle sur lequel il faudrait se reposer pour développer réellement et sur le terrain notre football national. Il y a bien sûr d'autres facteurs à ne point négliger pour mettre tous les atouts de son côté afin de réussir le prochain symposium dont la sécurité dans les stades et la lutte contre la violence dans les stades, le dopage, le suivi médical de tous les acteurs du football et non pas seulement les joueurs, les relations avec les médias... Le chantier est aussi grand que la responsabilité qui pèse sur tout un chacun afin de bien réfléchir au devenir de notre football et de trouver les solutions pour le développer. Cette occasion si propice et qui, surtout, tombe au bon moment avec une nouvelle équipe dirigeante de la FAF, est à bien saisir et à bien exploiter...