CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'AVIRON (SENIORS ET JUNIORS) 10 médailles dont 6 en or pour l'Algérie

La sélection algérienne d'aviron a remporté 10 médailles (6 or, 4 argent) lors de la première journée du championnat d'Afrique (seniors et juniors), disputée avant-hier aux berges du lac de Tunis (Tunisie). Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Amina Rouba (individuel seniors, poids léger), le duo Oussama Habiche et Abdennour Zaouad (double seniors, messieurs), le duo Amina Rouba et Naoual Chayali (double seniors, dames), Amira Sabbouh (individuel juniors, filles), le duo Mohamed Youssef Belhaj et Anis Aït Daoud (double poids léger, U23 garçons) ainsi que Nour El Houda Saddoun et Nassima Ibrahim (double poids léger, U23 filles). Au tableau des médailles, l'Algérie est première au classement devant la Tunisie (4 or, 5 argent, 1 bronze) et le Zimbabwe (1 argent et 1 bronze). La compétition se poursuivait hier avec, au programme, 10 finales qui devaient débuter dans la matinée.