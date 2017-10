CLASSEMENT DES BUTEURS Bahi rejoint Abid et Frioui en tête avec 4 buts

L'attaquant de l'Olympique Médéa Badreddine Bahi, auteur d'un doublé avant-hier lors de la victoire à domicile face à la JS Saoura (2-0) a rejoint le buteur du CS Constantine Mohamed Amine Abid et le sociétaire de l'USM Blida Samy Frioui en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Mobilis avec 4 buts chacun, à l'issue de la 8e journée. Bahi a permis au club du «Titteri» de renouer avec la victoire après trois nuls de rang, ce qui a permis à l'OM de se hisser à la 9e place avec 10 pts.

De son côté, Abid aurait pu prétendre à inscrire son cinquième but de la saison n'était-ce le penalty raté face au CR Belouizdad (0-0). A retenir également la performance de Walid Derrardja (MC Alger) et de Mohamed Tiaiba (MC Oran), auteurs d'un doublé chacun respectivement face à la JS Kabylie (2-0) et l'US Biskra (2-2).

Le trio Bahi-Abid-Frioui devance d'un seul but plusieurs joueurs: Cissé Moctar Ahmed (CS Constantine), Atouche Mohamed Hicham (DRB Tadjenanet), Sid Ali Yahia Chérif (JS Saoura), Belhocini Abdennour Iheb (USM Bel Abbès), Karim Aribi (CR Belouizdad), et Mohamed Tiaïba (MC Oran). Le meilleur buteur du précédent exercice Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey) avec 14 buts dont 8 penaltys, a marqué 2 buts depuis le début de l'actuel exercice. Le 2e meilleur buteur de la saison 2016-2017 Mohamed Amine Hamia du CR Belouizdad en est également à deux réalisations.