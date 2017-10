KV COURTRAI Attal signe sa première titularisation de la saison

Le défenseur international algérien, Youcef Attal, a signé avant-hier soir sa première titularisation de la saison avec son équipe du KV Courtrai lors du match nul concédé à domicile face à La Gantoise (1-1) dans le cadre de la 11e journée du championnat belge. Le latéral droit des Verts a pris part à l'intégralité de la rencontre, une semaine après avoir effectué ses grands débuts avec Courtrai sur le terrain du Standard de Liège (défaite 3-1). Il avait rejoint Courtrai l'été dernier sous forme de prêt d'une saison en provenance du Paradou AC. Le joueur âgé de 21 ans était contraint au repos depuis septembre dernier suite à une fracture de la pommette gauche, contractée lors du match de l'équipe nationale face à la Zambie (défaite 1-0) dans le cadre de la 4e journée (Gr. B) des qualifications du Mondial 2018. Annoncé dans un premier temps du côté du Betis Séville (Liga espagnole), Attal a finalement rejoint Courtrai pour une première expérience à l'étranger, dans un championnat qui a vu émerger son camarade de l'Académie de Paradou, Ramy Bensebaïni et qui jouera aux côtés d'un autre Algérien dans ce club, en l'occurrence Idir Ouali. Attal avait été la surprise de la liste des 23 joueurs de l'équipe nationale dévoilée par l'ancien sélectionneur l'Espagnol Lucas Alcaraz, en vue des deux rencontres contre la Guinée (2-1 en amical) et le Togo (1-0), entrant dans le cadre de la journée inaugurale des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019, disputées les 6 et 11 juin derniers.