LEICESTER CITY Mahrez permet aux Foxes de respirer

Chez un concurrent direct du bas du tableau, Swansea, Leicester City est parti s'imposer 1-2 grâce à Ryad Mahrez à l'origine des deux buts. En première mi-temps, l'Algérien qui a créé de nombreuses situations dangereuses pour les siens déborde sur la gauche, fixe deux joueurs et place un centre-tir, détourné de la tête par Federico Fernandez dans ses buts (26e). En seconde période, parti à la limite du hors-jeu dans le dos des défenseurs et à la réception d'une longue transversale d'Allbrighton, Mahrez dos au but remet instantanément du pied gauche la balle à Okazaki qui double le score (49'). Swansea va réduire la marque mais Leicester désormais dirigée par Michael Appleton s'impose et sort de la zone rouge.