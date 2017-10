LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE : LE MCA REMPORTE LE CLASICO FACE À LA JSK Le CSC leader malgré la pression des dauphins

Le CR Belouizdad et le CS Constantine se sont neutralisés (0-0) dans le match au sommet de la 8e journée de Ligue 1 Mobilis, disputé avant-hier au stade du 20-Août 1955, au moment où le MC Alger a renoué avec le succès, en dominant la JS Kabylie (2-0) dans le clasico, joué un peu plus tard dans la soirée, au stade de Bologhine. Le CRB (3e) avait la possibilité de s'emparer seul de la première place en cas de victoire sur le CSC (leader), mais il a raté le coche, en concédant un nul vierge, dans un match à rebondissements, où deux penalties ont été sifflés. Le premier à la 43e minute, en faveur des visiteurs, et c'est l'avant-centre Mohamed Amine Abid qui l'a raté, alors que le second a été sifflé en faveur du Chabab, et il a été raté par l'attaquant Sid Ali Lakroum, ayant également buté sur le gardien à la 78e. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du CSC qui conserve sa première place, avec 17 points, soit avec trois longueurs d'avance sur ses deux poursuivants directs: la JS Saoura et le CR Belouizdad, ex aequo à la deuxième place avec 14 unités. A Bologhine, le Doyen a frappé d'entrée de jeu contre la JSK, en ouvrant la marque dès la 18e par Walid Derrardja, et c'est grâce à ce même joueur qu'il a doublé la mise à la 62e minute, se propulsant à la 10e place du classement général, qu'ils partagent avec le DRB Tadjenanet, ex aequo avec neuf points chacun. Ce dernier avait commencé par rater le coche, en accueillant le NA Hussein Dey, car il a concédé l'ouverture du score devant Chouiter (56'), avant d'égaliser par Benmokhtar (90'+5), au moment où le nouveau promu, l'US Biskra s'est neutralisé à domicile avec le MC Oran (2-2). Berbèche avait ouvert le score pour le club des Zibans à la 6e minute, et Ogbi a ajouté le second, sur penalty à la 32e minute, alors que du côté du MCO, c'est Tiaïba qui s'était offert un doublé (19' et 67' s.p). L'attaquant Badreddine Bahi a été une nouvelle fois l'homme providentiel pour l'Olympique Médéa, auquel il a offert un précieux succès contre la JS Saoura, en signant un doublé aux 36' et 54', alors qu'à Sidi Bel-abbès, l'USMBA a été surpris par une irrésistible formation du Paradou, l'ayant battue sur son propre terrain (1-0), grâce à Benkhelifa (52'). Les péripéties de cette 8e journée avaient commencé vendredi, par un choc entre mal-classés, ayant tourné finalement à l'avantage du club recevant, l'USM El Harrach, ayant disposé de l'USM Blida (2-0), grâce à Bouguèche (20') et Banouh (30'). Un précieux succès dans la course au maintien, puisque les Jaune et Noir abandonnent la dernière place du classement à leur adversaire du jour, désormais seul bon dernier, avec seulement deux points au compteur, au moment où eux se hissent à la 14e place, qu'ils partagent ex aequo avec l'US Biskra, avec quatre points chacun. Le dernier match inscrit au programme de cette huitième journée a été renvoyé à une date ultérieure. Il s'agit du choc ES Sétif-USM Alger.