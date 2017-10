LIGUE 2 MOBILIS- 7E JOURNÉE Le GCM bat le MCEE et respire

Le GC Mascara a remporté sa première victoire en Ligue 2 Mobilis cette saison, en battant le MC El Eulma 3-0 (mi-temps 0-0), avant-hier en clôture de la septième journée qui a débuté vendredi. Hamiani a ouvert le score à la 69e minute alors que le MCEE venait tout juste d'être réduit à dix, après l'expulsion de Laouafi (68'), puis Baghdoud et El Hamri ont ajouté les deux autres buts du GCM,respectivement aux 88e et 90e+2 minutes. Ce précieux succès permet au GCM de quitter la dernière place du classement et de rejoindre l'Amel Boussaâda et le CRB Aïn Fakroun au 13e rang, ex aequo avec 5 points chacun. Malgré sa défaite, le MCEE reste devant ces trois clubs puisqu'il se maintient au 12e rang avec 6 unités.