SEMI-MARATHON DE VALENCE Nouveau record du monde pour Jepkosgei

La Kényane Joyciline Jepkosgei a remporté dimanche le semi-marathon de Valence (Espagne), en établissant un nouveau record du monde sur la distance, en 1 heure 04 minutes et 51 secondes, soit avec une seconde de mieux que sa précédente marque, établie début avril à Prague.

Jepkosgei, déjà détentrice de cinq records du monde sur route (sur les 5, 10, 15 et 20 km, en plus du semi-marathon), avait déclaré la veille qu'elle s'était «durement entraînée» et qu'elle était «très confiante» avant l'épreuve. Après avoir bouclé les 10 premiers kilomètres en 30:09, largement en avance sur les bases de son précédent record, la Kényane a un peu baissé le rythme sur les 5 km suivants (45:59 au 15 km), avant de se reprendre et de terminer les 21,097 kilomètres en 1h04:51. «C'est la première fois que je cours à Valence et j'ai beaucoup apprécié. Le temps était parfait et le parcours idéal pour courir vite», a déclaré la jeune femme de 24 ans à l'issue de la course.

«J'espère revenir en mars pour les Championnats du monde du semi», a-t-elle ajouté, évoquant ces Mondiaux qui ont lieu tous les deux ans à Valence et dont les prochains sont prévus le 24 mars 2018. Chez les hommes, le semi-marathon de Valence a été remporté par le Bahreïni Abraham Cheroben, en 59:11, dont c'était la troisième victoire en quatre participations. Le record du monde masculin sur la distance est de 58:23.