TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME (4E ÉTAPE) Deuxième étape gagnée par Hamza Yacine

Soixante-et-un coureurs étaient au départ de la 4e étape du Tour d'Algérie 2017 dont le départ a été donné à Berriane (Ghardaïa) et s'est déroulée sur un parcours plat.

L'Algérien Hamza Yacine du GS Pétroliers a remporté la quatrième étape du Tour d'Algérie cycliste 2017, courue avant-hier entre Ghardaïa et Laghouat, alors que le Tunisien Ali Nouisri a gardé le maillot jaune de leader. A l'issue d'une étape de 145 km, l'Algérien, déjà vainqueur de la deuxième étape à Ouargla, a franchi la ligne d'arrivée au sprint final avec un temps de 3h56:28, devant le Tunisien Ali Nouisri et l'autre cycliste du GSP, Azzedine Lagab, crédités du même temps. Le Tunisien Ali Nouisri a gardé son maillot jaune de leader, alors que l'Algérien Hamza Yacine continue de porter le maillot vert du meilleur sprinteur. L'Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac a gardé quant à lui le maillot blanc du meilleur espoir, tandis que le Syrien Srouji Youcef a porté le maillot orange du coureur le plus combatif. 61 coureurs étaient au départ de la 4e étape du Tour d'Algérie 2017 dont le départ a été donné à Berriane (Ghardaïa) et s'est déroulée sur un parcours plat. Juste au top départ de la course, le Syrien Srouji Youcef a pris les choses en main en déclenchant la première échappée du jour, arrivant à disputer seul le premier sprint intermédiaire situé à Bouzbair (40 km), suivi de loin par les coureurs du GS Pétroliers. Le Syrien a continué sur la même lancée sans être inquiété par le peloton qui roulait à une moyenne de 31 km/h, disputant également le deuxième sprint à l'entrée de la localité de Belil (77 km).

Après 95 kilomètres d'échappée solitaire, le Syrien s'est fait rattraper par l'Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac et l'Egyptien Islam Chawky, composant un groupe de trois coureurs en tête de course. Dans les 25 derniers kilomètres de course, ce trio de tête a été absorbé par un peloton emmené par les coureurs du GS Pétroliers et les coéquipiers du maillot jaune de leader, le Tunisien Ali Nouisri, mais le dernier mot est revenu à Hamza Yacine, connu pour ses qualités de sprinteur hors pair. La cinquième étape du TAC 2017 devait mener hier le peloton de Laghouat vers Djelfa sur une distance de 170 km.