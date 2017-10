US BISKRA Belatoui démis de ses fonctions

Omar Belatoui n'est plus l'entraîneur de l'US Biskra. Le club promu en Ligue 1 a démis de ses fonctions l'ancien défenseur international, en poste depuis cet été. Le limogeage est intervenu à l'issue du match livré par l'USB face au MC Oran au stade d'El Alia de Biskra hier après-midi, comptant pour la 8e journée du championnat. Les deux équipes se sont quittées dos-à-dos (2-2), l'USB récoltant son 5e point de la saison en 7 matchs (le club compte un match en moins). Le club des Zibans, qui a changé pratiquement tout son effectif durant l'intersaison, ne conservant qu'une poignée des joueurs de la montée, peine à trouver ses marques dans l'élite, avec une victoire, deux nuls et 4 défaites en 7 rencontres. L'USB occupe la 14e et première place de relégable.