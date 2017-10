CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le GS Pétroliers en conquérant au Maroc

Cette compétition débutera aujourd'hui et se poursuivera jusqu'au 2 novembre à Salé

Les basketteurs algériens du GS Pétroliers participeront à la 30e édition du Championnat arabe des clubs champions, prévue du 23 octobre au 2 novembre à Salé (Maroc), avec l'ambition de jouer les premiers rôles et pourquoi pas décrocher le premier trophée international dans l'histoire du club. L'entraîneur du GS Pétroliers, le Français Nicolas Meistelman s'est montré «confiant» quant aux chances de ses joueurs de réussir une belle prestation dans cette compétition après avoir raté le podium lors de la précédente édition en Tunisie. «Nous avons fait une énorme préparation dans l'optique de jouer les premiers rôles au Championnat arabe qui reste notre objectif en ce début de saison. Nous allons aborder la compétition match par match et essayer de réaliser la meilleure performance possible», a déclaré Meistelman avant le départ pour le Maroc. Le technicien français, qui enchaîne une deuxième saison à la tête du GSP, a, néanmoins, regretté le manque de compétition de son équipe qui a seulement disputé deux journées de championnat national avant son déplacement au Maroc. «Notre plus gros souci en ce début de saison est le manque de compétition, nous avons seulement deux rencontres dans les jambes avant d'entamer la compétition arabe. J'ai dit aux joueurs que les matchs de poule nous serviront de préparation avant d'entrer dans le vif du sujet à partir des quarts de finale», a souligné Meistelman. Côté effectif, le GS Pétroliers, qui a conservé le même groupe de la saison dernière, s'est renforcé durant l'intersaison en recrutant deux nouveaux internationaux, à savoir Mohamed Harrat (El-Rayyan, Qatar) et Hichem Benayad (Canada). Le GSP, champion d'Algérie en titre, sera le seul représentant algérien dans cette compétition qui verra la participation de 13 autres clubs: la JS Manazeh (Tunisie), l'AS Salé, El-Fath Riyadi et les FAR Rabat (Maroc), El-Jazira (Egypte), Homentmen (Liban), Al-Gharrafa (Qatar), El-Fath (Arabie Saoudite), Al-Ahly (Emirats arabes unis), El-Mahrek (Bahreïn), Nazoua (Oman), Al-Nasr (Libye) et Pétrole Sud (Irak). Lors de la dernière édition disputée en Tunisie, l'ES Sahel avait remporté le trophée en s'imposant devant l'AS Salé en finale (72-62). La meilleure performance algérienne au Championnat arabe des clubs champions a été réalisée par l'ECT d'Alger qui a remporté le trophée en 1989.