RÉUNION DU BF DE LA FAF HIER Zetchi et Kerbadj prêts à ouvrir une nouvelle page

Par Lounès MEBERBECHE -

Réunion du BF de la FAF en présence du président de la LFP Mahfoud Kerbadj

Tenue chaque fin du mois afin d'aborder les sujets d'actualité mais aussi les dossiers d'urgence, la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football pour ce mois d'octobre s'est tenu hier mais de façon ordinaire, puisque les sujets les plus importants ont été abordés la semaine dernière lors de cette fameuse réunion provoquée par le président Zetchi pour rétablir l'ordre et prendre de nouvelles décisions. Ainsi, hier et selon les informations qui nous ont été fournies par la FAF via son compte twitter, il n'y avait pas vraiment de décision importante prise ce jour-là, sauf celle en relation avec la gestion des championnats professionnels et amateurs. Il faut dire qu'après avoir «liquidé» les lourds fardeaux des dossiers épineux la semaine précédente, à savoir celui des désignations à la DTN, de la présidence de la CFA et de l'installation du nouveau sélectionneur des Verts, Rabah Madjer et son staff, les membres du BF de la FAF devaient se pencher hier surtout sur les affaires courantes. Ainsi, en présence de huit membres permanents, deux autres ayant remis des mandats pour délibérer et voter. Le quorum a été atteint avec l'arrivée tardive de Bachir Ould Zemirli. Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a appelé d'emblée le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, à combiner les efforts de tous afin de repartir sur de nouvelles bases. Mahfoud Kerbadj, quant à lui, s'est dit disposé à collaborer pleinement avec la FAF pour le bien des clubs algériens et de la sélection nationale, avant de lâcher que: «La FAF et la LFP sont condamnées à s'entendre.» Par la suite, la gestion des championnats professionnels a été passée en revue par les membres du BF. A ce propos, la FAF et la LFP ont prévu de tenir bientôt une réunion pour décider de la répartition des droits télé et des droits de naming. Aussi, les responsables de la FAF ont décidé de saisir la LFP afin de porter la situation des dettes des clubs vis-à-vis des joueurs et entraîneurs devant la commission de discipline et de prendre les mesures qui s'imposent pour assainir la situation. Par ailleurs, et profitant de cette réunion et de la présence de Mahfoud Kerbadj, le manager général de l'Equipe nationale, Hakim Medane, a demandé au président de la LFP d'aménager une période mensuelle pour des stages de la sélection des locaux. Cela entre dans les plans du nouveau sélectionneur Rabah Madjer, afin de passer en revue les joueurs locaux et éventuellement renforcer la sélection A. Pour ce qui est de la gestion des championnats amateurs, le BF de la FAF a déploré les incidents ayant émaillé certains matchs des championnats de la DNA et a appelé à faire preuve de fermeté. A cet effet, le BF a instruit la Ligue de la DNA d'informer les clubs amateurs endettés qu'il s'opposera à leur accession éventuelle en cas de non-régularisation de leur situation. Enfin, le président de la FAF a annoncé qu'il se réunira avec les présidents des clubs amateurs de l'Est et du Sud-Est le 10 novembre prochain à Constantine, en marge du match Algérie-Nigeria. Enfin, d'autres dossiers importants devaient être débattus hier, comme l'homologation des stades en suspens comme celui du 1er-Novembre d'El Harrach et la réouverture du stade olympique du 5-Juillet au même titre que la désignation officielle du déroulement de la finale de la Supercoupe d'Algérie, qui opposera le CRB à l'ESS le 1er Novembre prochain au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. On s'attend aussi à ce que l'organigramme de la DTN et le programme du nouveau staff de l'EN soient dévoilés et sur lesquels on reviendra lors de la prochaine édition.