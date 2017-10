LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : ELIMINATION AMÈRE DE L'USMA FACE AU WAC Raisons et conséquences d'un échec fatal

L'USM Alger vient de connaître son premier véritable «échec» sous la houlette du coach, le Belge, Paul Put en se faisant éliminer en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique en s'inclinant avant-hier soir sur le terrain du Wydad de Casablanca 3 à 1. Le premier objectif des responsables de l'USM Alger n'est donc pas atteint, et les fans des Rouge et Noir, ne seront certainement pas surpris de voir le limogeage du coach belge se concrétiser, eux qui ne cessent de le demander car Paul Put ne les a toujours pas convaincus. En effet, les choix aussi bien des joueurs que de leurs positions sur le terrain ont toujours fait l'objet de critiques des fans des Rouge et Noir à l'encontre du coach qui a, toujours eu, la confiance des responsables. D'ailleurs, au passage, il faut reconnaître que les responsables de l'USMA n'ont toujours pas cédé aux demandes des fans lorsqu'il s'agit de démettre un coach en pleine saison. Seulement, cette fois-ci, les fans de l'USMA estiment que c'est le moment de changer de coach dans la mesure où il n'arrive pas du tout à convaincre ni en championnat ni en Ligue des champions. Encore faut-il noter qu'en réalité, l'USM Alger avait raté sa finale lors du match aller contre cette même équipe du WA Casablanca au stade du 5-Juillet (0-0). Les joueurs usmistes ont été incapables de marquer des buts en dépit des innombrables occasions qu'ils se sont procurées. Le coaching de Paul Put a toujours été contesté. Cela a débuté lors des matchs du championnat où en dehors de la première rencontre gagnée par l'équipe à domicile face au Paradou, tous les autres matchs n'ont pas convaincu les fans des Rouge et Noir. Puisqu'après quatre matchs seulement joués sur les sept déjà consommés par la Ligue 1, l'USM Alger comptabilise cinq points, suite à une victoire, deux nuls et une défaite. D'ailleurs, après le nul arraché au stade du 20-Août face au NAHD lors de la deuxième journée du championnat, les supporters de l'USMA avaient alors «averti» le coach Put sur ses mauvais choix. Lors du troisième match à Bologhine face au DRB Tadjenanet où l'équipe s'est contentée également d'un nul (1-1) face à Tadjenanet, les fans des Rouge et Noir ont bien manifesté leur mécontentement en demandant carrément le limogeage du coach belge. Ce que Haddad, le boss, a carrément refusé. Le dernier match du championnat a été une défaite en déplacement face à l'USM Bel Abbès (2-0) à Sidi Bel Abbès. Entre-temps, l'USMA n'a pu imposer son jeu à l'échelle continentale en dépit de son arrivée en demi-finale. Et c'est là que l'équipe a montré toute son incapacité à évoluer sur terrain de cette équipe formée pourtant de joueurs expérimentés et surtout aguerris dans ce genre de compétition. Ainsi l'élimination amère de l'équipe à la porte de la finale de la prestigieuse compétition qui est la Ligue des champions, a fait très mal aux Usmistes. Des causes imputées à cet échec, il y en a beaucoup dont le manque de compétition, les choix contestés du coach Paul Put, le ratage au match aller, à Alger... Reste donc à savoir comment vont réagir les joueurs avec cette totale déception d'un premier objectif perdu? Vont-ils accuser le coup et se remettre au travail avec le même coach, ou est-ce que les responsables de l'équipe songent à changer de driver puisqu'on est en début de saison, ce sont autant de questions dont les réponses se trouvent au sein de l'équipe elle-même. Les trois matchs retard qu'accuse l'équipe à cause justement de sa participation à la Ligue des champions, seront donc bien décisifs surtout pour le staff technique. L'équipe se trouve à la 13e place avec l'US Biskra avec un total de 5 points chacun mais avec trois matchs de retard. Les Noir et Rouge se trouvent à 12 points du leader, le CS Constantine. C'est dire que si elle venait à gagner ses trois matchs de retard, l'USMA serait leader. Mais,de c'est «loin de la coupe aux lèvres», puisque les matchs restants sont bien difficiles face à des équipes coriaces, dont deux prétendants au titre justement, le MCA et l'ESS. Les Rouge et Noir doivent disputer un derby contre le MCA avant de recevoir l'US Biskra et enfin enchaîner avec un choc contre le champion en titre, l'ES Sétif. La balle est donc dans le camp des joueurs et de leur staff technique dont le coach belge Paul Put...