ASM ORAN Les Asémistes sur une courbe descendante

L'ASM Oran, auteur d'un départ encourageant en championnat de Ligue 2 de football, a marqué le pas au cours des trois précédentes journées, pendant lesquelles elle a obtenu seulement deux points sur les neuf possibles.

L'ASMO a également concédé, vendredi dernier, sa première défaite de la saison en s'inclinant sur le terrain du RC Relizane (1-0), pour le compte de la 7e journée. Et comme par hasard, la baisse de régime des Oranais a coïncidé avec trois derbies contre respectivement le GC Mascara, le WA Tlemcen et le RC Relizane, non sans que l'équipe recule au classement pour occuper désormais la 7e place avec 10 points, soit six unités de retard sur les coleaders, l'AS Aïn M'lila et le MO Béjaïa. Dans une déclaration, l'entraîneur, Salem Laoufi a estimé que les perturbations qu'a connues l'équipe ces dernières semaines en raison de la non-régularisation par la direction des salaires de ses protégés sont pour quelque chose dans cette courbe descendante marquant le parcours des gars de M'dina J'dida ces derniers temps. Ce n'est pas tout, puisque le coach des Vert et Blanc n'a pas ménagé également l'arbitrage, responsable à ses yeux de la défaite des siens face au «Rapid».

Il faut dire que l'heure à présent est à la re-mobilisation. Les coéquipiers de Karim Hendou sont plus que jamais dans l'obligation de renouer avec la victoire. La venue à Oran, vendredi prochain, du CRB Aïn Fakroun, 15e et avant-dernier au classement, est une aubaine. «La victoire est impérative dans ce match, pour se remettre en confiance. C'est très important pour la suite du parcours», a prévenu Laoufi.