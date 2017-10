COUPE DE LA CAF : LES SUD-AFRICAINS ONT SURPRIS LE CLUB AFRICAIN CHEZ LUI Super Sport United rejoint le TP Mazembe en finale

Mauvaise séquence pour le football tunisien. Une heure après l'élimination de l'Etoile du Sahel en Ligue des champions sur le terrain d'Al Ahly, à Alexandrie, le Club Africain a subi le même sort dans la coupe de la Confédération en s'inclinant, à Tunis, devant les Sud-Africains de Super Sport United. Après un résultat nul d'un but partout à l'aller à Pretoria, les Sud-Africains se sont imposés à Radès par 3 buts à 1. Messieurs les Sud-Africains, tirez les premiers... C'est Bradley Grobler qui, le premier, de la tête, a fait trembler les filets, en l'occurrence ceux d'Atef Dkhili.

On venait à peine d'entrer dans le deuxième quart d'heure de la rencontre. Coup d'arrêt dans les tribunes. Sur le terrain, pourtant, le Club Africain ne cédait pas et son jeune défenseur ghanéen, Nicholas, aurait égalisé sans l'intervention, décisive de Morgan Gould venu à la rescousse de son gardien Ronwen Williams.

D'autres tentatives signées Ibrahim Chenihi ou Ghazi Ayadi ne parviendront pas à remettre les deux équipes à égalité et c'est sur cette petite avance d'un but que Super Sport United regagnait les vestiaires. Plus offensif qu'ils ne l'avaient été au cours de la première période, les hommes d'Eric Tinkler doublaient rapidement leur avantage par l'indispensable international néo-zélandais Jeremy Brokie (2-0, 52'), son dixième but cette saison dans la compétition. Les Tunisiens, quelques minutes plus tard reprendront un peu d'espoir quatre minutes plus tard après un pénalty de Saber Khalifa (2-1, 56') mais Grobler assènera le coup de grâce peu après l'heure de jeu (3-1, 64').

A ce moment-là, il aurait fallu aux Tunisiens marquer trois buts pour aller en finale. C'était trop leur demander. Super Sport United disputera donc la finale contre le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, tenant du titre. SuperSport Utd est le deuxième club sud-africain à se hisser en finale de la coupe de la Confédération Total après Orlando Pirates. Les Buccaneers s'étaient inclinés face à l'Etoile du Sahel. Cette fois, il leur faudra battre les Corbeaux. Du 50-50.