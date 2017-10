EVERTON Ronald Koeman n'est plus coach

Ronald Koeman (54 ans) n'est plus entraîneur d'Everton. L'équipe de Premier League a mis un terme hier à sa collaboration avec l'ancien internantional néerlandais. «Everton peut confirmer que Ronald Koeman a quitté le club», a indiqué l'équipe de Kevin Mirallas par voie de communiqué. Koeman, 54 ans, avait pris la tête d'Everton en juin 2016, en remplacement de Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur des Diables Rouges (la Belgique). Après une riche carrière de joueur, durant laquelle il a notamment remporté l'Euro 1988 avec les Pays-Bas et gagné deux coupes d'Europe des clubs champions, avec le PSV Eindhoven en 1988 et le FC Barcelone en 1992, Koeman a débuté sa carrière d'entraîneur en 2000 à Vitesse Arnhem. Il a ensuite entraîné l'Ajax Amsterdam P.-B. (2001-2005), Benfica (2005-2006), le PSV Eindhoven, Hollande (2006-2007), Valence (2007-2008), l'AZ AZ Alkmaar (Pays-Bas, en 2009), Feyenoord (2011-2014) et Southampton (2014-2016). Sous sa direction, Everton s'est classé 7e de la dernière Premier League, grâce notamment aux 25 buts de Romelu Lukaku. Cette saison a mal démarré. Les «Toffees» sont actuellement 18es et premiers relégables avec seulement huit points en neuf rencontres. Cela ne va pas beaucoup mieux en Europa League, avec un seul point après trois journées, du groupe E. Avant-hier, Everton a subi une lourde défaite, 2-5, face à Arsenal. Le club n'a pas donné de détails concernant sa succession.