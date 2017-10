LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : EUPHORIQUE DEVANT L'ETOILE DU SAHEL (6-2) Al Ahly - WA Casablanca en finale

Une finale riche de promesses et au demeurant très difficile à déchiffrer.

Il y avait longtemps, qu'Al Ahly n'avait connu pareille réussite offensive. Six buts en une heure de temps puisqu'après la dernière réalisation de Rami Rabiaa (63'), les joueurs de Hassam Al Badry ont dit stop. Sans doute pensaient-ils à la prochaine étape, la finale qui les attend à la fin de la semaine qui commence contre le Wydad de Casablanca.

Il n'y a pas eu de temps mort au Borg Al Arab stadium d'Alexandrie. Les Egyptiens ont ouvert le score sitôt le coup d'envoi ou presque par leur latéral gauche...tunisien, Ali Maâloul qui avait déjà marqué un but important en quart de finale contre l'Espérance de Tunis (1-0, 2'). Ensuite, une des autres recrues étrangères d'Al Ahly, l'attaquant marocain (ex-joueur du Difaâ El Jadida), Walid Azaro allait se régaler en réalisant un hat-trick (23', 39', 48') pour un 3-0 à la mi-temps et un 4-0 dès le retour des vestiaires.

L'affaire était entendue. Il y eut bien ce but de Rami Bédoui (51') plus pour ne pas rentrer bredouille que pour mettre en danger les Bleus (Al Ahly, exceptionnellement, était tout de bleu vêtu!). Quelques instants plus tard d'ailleurs les Egyptiens inscrivaient leur cinquième but avec la complicité de Hamdi Nagguez (5-1, 59'), puis leur sixième, signé Rami Rabiaa (6-1, 63'). Dans le temps additionnel Iheb Msakni marquera un deuxième but pour l'Etoile du Sahel comme pour dire «Au revoir et merci pour la leçon». Très forts. Les Egyptiens ont montré que leurs résultats précédents un peu décevants n'étaient qu'un leurre pour tromper les gros morceaux des quarts, demi et finale, Espérance, Etoile du Sahel et...le Wydad Athletic Club de Casablanca qui sera leur adversaire en finale. Une finale riche de promesses et au demeurant très difficile à déchiffrer.