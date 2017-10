MEDOUAR, PRÉSIDENT DE L'ASO CHLEF "L'équipe a retrouvé son âme"

Le premier responsable de l'ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, s'est félicité hier de l' «âme retrouvée» de son équipe qui est en train de se refaire une santé cette saison après deux exercices ratés en Ligue 2. Seule équipe invaincue après sept journées de championnat, l'ASO table carrément sur l'une des trois premières places donnant accès à la cour des grands qu'ils ont quittée au terme de l'exercice 2014-2015, soit quatre années après avoir remporté le titre du premier championnat professionnel en Algérie. Ayant même flirté avec la relégation la saison dernière, l'équipe chère à Medouar semble avoir retenu la leçon, comme l'indique son homme fort resté indéboulonnable malgré la conjoncture très difficile qu'a traversée son équipe au cours des trois dernières années en particulier. «Cette fois-ci, nous avons compris qu'il fallait réussir un bon départ pour se mettre d'emblée en confiance et éviter par là- même de nous compliquer la vie», a précisé Medouar. Co-troisième au classement avec la JSM Skikda avec 15 points, l'ASO n'accuse qu'une seule unité de retard sur les coleaders, le MO Béjaïa et l'AS Aïn M'lila. L'équipe reste notamment intraitable à domicile. Elle a également réussi son premier succès en déplacement, vendredi dernier à Réghaïa (Alger) face au RC Kouba (2-0). «Ce succès confirme notre bonne santé, même si rien n'est encore joué. Personnellement, j'ai grande confiance en mon équipe cette saison, pour la simple raison qu'elle a retrouvé son âme. On a réussi à monter un groupe homogène, contrairement aux deux dernières saisons lorsque les individualités ont primé sur le collectif», a encore expliqué le patron chélifien. Seul bémol: l'équipe, à l'instar de toutes les autres formations de Ligue 2 ou presque, est confrontée à des problèmes financiers, ce qui risque de la freiner dans son élan, a appréhendé Medouar qui se montre, en revanche, très satisfait du retour en force des supporters dans les tribunes et dont l'apport sera sûrement déterminant pour la suite du parcours. Les protégés de l'entraîneur El-Hadi Khezzar feront un second déplacement de rang vendredi prochain à Batna pour y affronter le chabab local dans le cadre de la 8e journée, un rendez-vous qualifié de «véritable test» par Medouar.