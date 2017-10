REAL MADRID Zidane et Marcelo défendent Benzema

Critiqué par plusieurs observateurs ces derniers jours, et notamment Gary Lineker, Karim Benzema a répondu avec une passe décisive à destination de Marcelo dimanche contre Eibar (3-0, 9e journée de Liga). Le Brésilien n'a pas manqué de saluer son partenaire en zone mixte, après la rencontre.

«C'est un très grand joueur. C'est normal que les gens demandent à un attaquant de marquer. Mais on a pu voir que Benzema savait faire bien d'autres choses que simplement marquer des buts. Pour moi, il est le meilleur, c'est un crack», a-t-il lancé. L'entraîneur merengue Zinedine Zidane a également salué la performance de son n° 9.; «Je suis heureux parce qu'au final on aime les gens qui savent jouer, qui savent s'associer. Je ne crois pas que le débat autour de lui cessera un jour. Je crois que beaucoup de gens pensent qu'il est très bon. Je ne sais pas ce que Lineker attend. Il est commentateur et donne son opinion, c'est normal, mais si tu me dis que Karim est surcoté, je ne suis pas d'accord. Moi, quand je vois Karim, je prends du plaisir, mais chacun a son opinion», a-t-il indiqué. Le Tricolore appréciera.