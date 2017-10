MENAD, COACH-ADJOINT DE L'EN "Une participation au CHAN 2018 serait positive"

Une nouvelle mission pour l'ancien buteur des Verts

Sous la conduite d'Alcaraz, l'Equipe nationale des joueurs locaux s'est fait éliminer en août dernier de la course au CHAN 2018 lors de sa double confrontation face à la Libye (aller 1-2, retour 1-1).

L'Entraîneur-adjoint de l'Equipe nationale, Djamel Menad, a affirmé hier qu'une éventuelle participation de l'Algérie au 5e championnat d'Afrique des nations 2018 au Maroc, en tant qu'invité suite au retrait de l'Egypte, serait «positive pour valoriser le joueur local» et constituerait un «bon challenge».

La Fédération égyptienne de football a annoncé avant-hier dans un communiqué le retrait de sa sélection locale du prochain CHAN, alors qu'elle a été repêchée suite à la décision prise par la Confédération africaine (CAF) de retirer l'organisation de ce rendez-vous au Kenya pour le confier au Maroc, tombeur des Egyptiens en qualifications.

«Une éventuelle participation de l'Algérie au CHAN 2018 serait une bonne nouvelle pour le joueur local et constituerait un bon challenge. J'aurais aimé toutefois que l'Algérie se soit qualifiée sur le terrain mais malheureusement ça n'a pas été le cas», a déclaré Menad. Avec Méziane Ighil, Djamel Menad a été nommé dans le nouveau staff technique de l'Equipe nationale dirigée par Rabah Madjer, désigné en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz qui a été démis de ses fonctions pour mauvais résultats. Sous la conduite d'Alcaraz, l'Equipe nationale des joueurs locaux s'est faite éliminer en août dernier de la course au CHAN 2018 lors de sa double confrontation face à la Libye (aller 1-2, retour 1-1).

«Dans le cas où notre participation sera confirmée, nous n'aurons pas assez de temps pour composer l'équipe qui ira au Maroc, mais ça reste tout de même un bon challenge et pour les joueurs et pour le nouveau staff technique», a ajouté l'ancien buteur des Verts. L'Algérie ne compte qu'une seule participation dans cette épreuve, lors de l'édition de 2011 disputée au Soudan. Les coéquipiers de Abdelmoumen Djabou avaient alors terminé à la 4e place au classement final. Cette 5e édition, prévue du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc dans les villes d'Agadir, Casablanca, Marrakech et Tanger, va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs locaux, c'est-à-dire évoluant dans les championnats de leurs pays respectifs. La cérémonie de tirage au sort du CHAN 2018 aura lieu le vendredi 17 novembre à Rabat (Maroc).



L'Egypte ne compte pas prendre part au tournoi

Après le choix d'attribuer l'organisation du CHAN 2018 au Maroc à la place du Kenya, les Lions de l'Atlas sont qualifiés d'office à la phase finale et l'Egypte, leur dernier adversaire des éliminatoires, devrait être le grand gagnant en se qualifiant à son tour. Le problème est que l'Egypte n'est pas chaude pour prendre part à la compétition. «On doit terminer le championnat à temps (en mai grand maximum) à cause de la Coupe du monde. On a la Supercoupe qui se jouera en janvier également.

On doit être à jour avant l'été et un arrêt de près d'un mois ne nous permettra pas de nous organiser», a déclaré Amr Hussein, le président du comité d'organisation et de programmation des compétitions égyptiennes, aux médias locaux.

Les Egyptiens hésitent pour ne pas prendre le risque de déstabiliser leur Equipe nationale qui compte un grand nombre de joueurs locaux et qui va participer au Mondial pour la première fois depuis 1990.