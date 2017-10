TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME (6E ÉTAPE) Lagab s'empare du maillot jaune

Le podium est serré pour ces dernières étapes du Gtac 2017

Les calculs des grosses cylindrées de ce tour se sont avérés faux face à la fouge de la jeunesse.

L'Ukrainien Oleksand Holovash s'est adjugé hier la 6e étape du Tour d'Algérie de cyclisme 2017. Le coureur de la formation émiratie d'An-Nasr a devancé les deux Algériens Abderrahmane Mansouri (VCS) et Abderaouf Bengayou (LABC). Pour sa part, Azzedine Lagab du GS Pétroliers s'est emparé du maillot jaune de leader. Le coureur ukrainien permet également à son équipe de consolider son avance au classement par équipe. Cette avant-dernière étape, longue de 128 kilomètres, s'est déroulée entre la localité de Slim et le centre-ville de M'Sila avec la participation de 54 coureurs. Pour la 7e et ultime étape du Gtac 2017, prévue aujourd'hui, elle sera parcourue par les coureurs sur une distance de 176 km entre Bousaâda et Biskra.

Avant-hier, l'Algérien Abderaouf Bengayou a glané, avant-hier, la 5e des 7 étapes du Tour d'Algérie de cyclisme, TAC 2017, disputée entre Laghouat et Djelfa (110 km). Le sociétaire de la formation blidéenne des «Lions de l'atlas» a réalisé un temps de 2h45m12s, devançant ses compatriotes, Abderrahmane Mansouri du Vélo Club Sovac (2h45m18s) et Smail Lallouchi du GS Pétroliers (2h45m18s). Remodelée pour des raisons organisationnelles, en passant de 170 kilomètres à 110, cette 5e virée a failli être à l'image de celle de la veille. En effet, la bataille acharnée, tant attendue, pour le leadership a finalement eu lieu, même si tout le monde s'attendait à une autre étape de transition en raison du changement opéré sur le tracé. Incontestablement, la victoire de Abderaouf Bengayou est de loin la plus belle, mais également la plus inattendue dans cette «édition des Oasis». Dès les premiers kilomètres, le héro du jour, accompagné de six autres coureurs sont sortis du peloton pour aller tenter leur chance dans une échappée dont on a donné pas cher de sa réussite. Loin d'être inquiétés par le reste des participants, les fuyards ont poursuivi leur petite escapade pour disputer les deux sprints intermédiaires, remportés par Ismail Lallouchi du GS Pétroliers. Concernant le peloton, pour qui cette étape ressemblait à un bon galop d'entraînement, a attendu les dernières bornes pour réagir et ainsi disputer la victoire sur un sprint groupé. Toutefois, les calculs des grosses cylindrées de ce tour se sont avérés faux face à la fouge de la jeunesse. Croyant dur comme fer en ses chances de vaincre, Bengayou a joué la carte de la surprise à fond pour finalement être récompensé de tous ses efforts. Pas de changement en revanche pour le maillot vert de meilleur sprinteur et le maillot blanc de meilleur jeune (U23). Ils restent la propriété des deux Algériens, Yacine Hamza (GSP) et Abderrahmane Mansouri (VCS). Cette victoire restera dans les anales de la formation des Lions de l'Atlas blidéen cyclisme (LABC). Baptisé ainsi à la mémoire de la grande gloire de la petite reine algérienne, feu Ahmed Kebaili, le «Lion de l'Atlas», le LABC signe la première victoire d'étape d'un club de la ville des Roses dans le tour d'Algérie depuis sa relance en 2011. «La victoire a été difficile vu la longue distance du tracé. Nous avons réussi à partir en échappée dès les premiers kilomètres et creuser l'écart par la suite sur le peloton. Dans le finish, j'ai pu conserver mon avance et terminer premier», s'est réjoui le vainqueur du jour.