LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE : USMA-USMH (MISE À JOUR AUJOURD'HUI À 17H) Derby algérois sous pression

Par Saïd MEKKI -

Deux clubs algérois en quête de points précieux

Le coach belge de l'USMA, Paul Put, jouerait certainement sa «tête» dans ce derby, lui qui est fustigé par les fans de l'équipe depuis le début de la saison.

La rencontre en retard entre l'USM Alger et l'USM El Harrach comptant pour la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis est programmée pour cet après-midi à 17h au stade Omar-Hamadi (Bologhine). Ce derby s'annonce d'importance pour les deux équipes afin d'améliorer leur classement général. Pour l'USM

El Harrach, il s'agirait de confirmer la dernière victoire arrachée devant l'USM Blida (2-0). Quant à l'USMA, il faut gagner ce choc algérois pour oublier la déception de l'élimination de la Ligue des champions africaine face au Wydad de Casablanca. D'ailleurs justement, ce match avait été reporté en raison de la participation de l'USM Alger aux demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique contre le WA Casablanca. Avant le derby d'aujourd'hui, l'USMA compte au total quatre rencontres en retard contre respectivement: l'USMH, le MC Alger, l'US Biskra et l'ES Sétif. Le représentant algérien a donc été éliminé, samedi dernier par le WAC (3-1), au stade du complexe sportif Mohamed V, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Au match aller disputé au stade du 5-Juillet, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 0-0. Ce premier objectif perdu, l'USMA s'oriente donc vers le championnat d'Algérie où elle doit d'abord épurer ses matchs en retard avant de voir ce qui lui reste à faire afin de tenter de renouer avec les titres. Les joueurs sont très déçus autant que les supporters des Rouge et Noir bien exigeants d'ailleurs, au vu des avantages dont bénéficient leurs joueurs et la largesse des responsables de l'équipe en matière financière. Le retour d'investissement est donc bien attendu. D'ailleurs, il faut bien le préciser, le coach belge, Paul Put jouerait certainement sa «tête» dans ce derby, lui qui est fustigé par les fans de l'équipe depuis le début de la saison. Ses résultats bien mitigés n'ont pas convaincu les supporters des Rouge et Noir. Et c'est donc en sursis qu'évolue le coach Paul Put. De son côté, l'USM El Harrach qui vient de connaître sa première victoire de la saison face à l'USMB, sait très bien qu'un second succès redonnerait de la confiance aux joueurs pour retrouver le niveau qui leur sied et qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Un énorme travail psychologique attend le staff technique du club en espérant que les joueurs auront une bonne réaction aujourd'hui face à l'USMH. Un succès permettra donc de se refaire une santé mais surtout d'apaiser la pression. Bouguèche et ses coéquipiers sont décidés à redoubler d'efforts pour gagner ce match en déplacement. Le coach tunisien d'Essefra, Hamadi Daou, encourage ses joueurs à saisir l'occasion de la mauvaise passe que traverse l'USMA pour arracher les trois points de la victoire pour remonter au classement et surtout annihiler le doute qui a commencé à s'installer au sein du groupe. Au vu de la composante des deux équipes et à l'expérience des joueurs des deux formations, le match s'annonce des plus ouverts et surtout qu'il pourrait bien se jouer sur un détail. Les joueurs des deux équipes connaissent très bien cette donne et se doivent donc de bien se concen-trer pour réaliser un bon résultat. Sauf qu'en football, il n'y aurait qu'un seul vainqueur, si vainqueur il y aurait bien évidemment.



Fin de mission pour Abdelkader Yaïche

La première conséquence de l'élimination de l'USM Alger en Ligue des champions d'Afrique est le limogeage de l'entraîneur adjoint de l'équipe, Abdelkader Yaïche, a-t-on appris auprès du club algérois. Cet enseignant à l'Ists d'Alger devait apporter un plus à l'entraîneur en chef de l'équipe, le Belge Paul Put. Mais au vu des résultats en dents de scie de l'USMA dans le championnat d'Algérie et son élimination en Ligue des champions d'Afrique, la direction du club a pris la décision de mettre fin aux fonctions de Yaïche. Paul Put est maintenu en prévision du match derby contre le MCA. Le résultat de ce big derby est déterminant quant au maintien ou au limogeage de Put.