Kane pourrait coûter 250 millions d'euros

L'attaquant anglais Harry Kane, «magnifique» avec Tottenham, pourrait coûter la somme record de 250 millions d'euros en indemnités de transfert si le Real Madrid souhaitait l'attirer, a estimé avant-hier soir le président du club madrilène Florentino Pérez. Auteur de 13 buts en 12 matchs cette saison, Kane (24 ans) alimente toutes les convoitises, alors que l'avant-centre français Karim Benzema, qui vient de prolonger au Real jusqu'en 2021, est régulièrement critiqué en Espagne pour des statistiques jugées insuffisantes. Pérez sait que son homologue de Tottenham, Daniel Levy, est dur en affaires puisque le Real avait dû débourser environ 100 millions d'euros en 2013 pour attirer Gareth Bale, un record à l'époque.Interrogé avant-hier soir pour savoir s'il avait demandé le prix de Kane à Levy, le président merengue a répondu au micro de la radio espagnole Cadena Cope: «Non, parce que si je demande, il me dira 250 millions.» S'il se concrétisait un jour, un tel montant surpasserait le transfert record établi par le Paris SG pour recruter le Brésilien Neymar en août, en versant au FC Barcelone 222 M d'euros de clause libératoire. «Je pense que (Kane) est un joueur magnifique», a fait valoir Florentino Pérez, interrogé après la cérémonie des prix FIFA avant-hier à Londres. «D'autant plus qu'il est jeune et qu'il a devant lui de nombreuses années pour progresser. Mais nous sommes ravis de toute l'équipe que nous avons, y compris de Benzema.» Le président merengue a néanmoins confirmé qu'il entretenait d'excellentes relations avec Levy. «Nous sommes devenus amis avec Tottenham en raison du temps passé à essayer de recruter Luka Modric (40 millions d'euros en 2012, Ndlr) et Gareth Bale», a raconté Pérez. «Nous avons noué une bonne amitié et ce monsieur (Lévy), à chaque fois que nous gagnons la coupe d'Europe, me dit la même chose: «Merci d'avoir gagné la coupe d'Europe avec mes joueurs»», a-t-il poursuivi. Sous la présidence de Florentino Pérez, le Real Madrid a remporté quatre fois la Ligue des champions: en 2002, en 2014, puis en 2016 et 2017, portant son palmarès à 12 C1 au total.