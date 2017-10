ACTIVITÉS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES Un bilan du premier semestre pour bientôt

Les différentes fédérations sportives algériennes présenteront bientôt un bilan de leurs six premiers mois d'activités, a annoncé hier à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El Hadi Ould Ali. «Nous discuterons bientôt avec les nouvelles Fédérations, pour dresser un bilan de leur premier semestre d'activité» a annoncé le MJS à l'aéroport Houari- Boumediene, en marge de la réception de la sélection nationale (messieurs/dames) de goalball, sacrée championne d'Afrique en Egypte. En attendant ces bilans, Ould Ali s'est dit «globalement satisfait du travail accompli par les nouvelles Fédérations sportives», en insistant sur «la stabilité» au niveau des différentes structures, car la considérant comme «un facteur indispensable» pour la réalisation d'un bon travail. Le précédent cycle olympique a pris fin avec les JO de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil) et la quasi-totalité des Fédérations sportives algériennes ont connu d'importants changements dans leurs composantes, y compris en football.