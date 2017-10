CHAMPIONNAT AFRO-MÉDITERRANÉE DE POWER LIFTING L'Algérie pulvérise 8 records d'Afrique et un record du monde

L'Algérie a pulvérisé huit records d'Afrique et un record du monde à l'occasion de la 1ère édition du cham-pionnat Afro-Méditerranée, de Power lifting clôturée, avant-hier à Béjaïa après trois jours de compétitions. Lyès Boughanem, dans la catégorie des 120 kg a amélioré de 3 kg son propre record mondial en soulevant en développé couché 290 kg.

L'enfant de Souk-Ahras, avait soulevé en juin 2016 à Helsinki (Finlande), 287 kg. Cette performance a par ailleurs été confirmée par les autres pensionnaires de l'Equipe nationale qui ce sont adjugés à l'issue de ce tournoi officiel 23 médailles d'or et 7 d'argent,

en battant au passage 8 records d'Afrique, toutes catégories confondues. «C'est un tournoi de très haut niveau», s'est réjoui le président de la fédération algérienne de Body Building et Power lifting (Fabbpl), Moussa Messaouar, également président de la Confédération africaine, qui a mis en exergue les performances des équipes nationales de Libye et d'Egypte, qui respectivement ont occupé la seconde et troisième place du podium. 105 athlètes, issus de neuf pays (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Afrique du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, France et Luxembourg) ont pris part à ce tournoi, jumelant la 1ère édition du championnat Afro-Médi.