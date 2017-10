CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'AVIRON (SENIORS ET JUNIORS) L'Algérie vice-championne avec 19 médailles

La sélection algérienne d'aviron a pris la 2e place au classement final du championnat d'Afrique (seniors, juniors et U23), organisé du 20 au 22 octobre aux berges du lac de Tunis, en décrochant 19 médailles (8 or, 9 argent et 2 bronze), à l'issue de la 2e et dernière journée disputée avant-hier. Le titre continental est revenu à la Tunisie (pays organisateur) qui a remporté 19 médailles (11 or, 7 argent, 1 bronze), alors que le Maroc (8 médailles: 1 argent, 7 bronze) monte sur la 3e marche du podium. L'Algérie, rappelle-t-on, a pris part à cette compétition avec 18 rameurs dont 7 filles. La Tunisie abritera également le championnat arabe d'aviron, du 26 au 28 octobre.