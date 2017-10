LIGUES 1 ET 2-SANCTIONS El Melali suspendu 2 matchs, huis clos pour le CRBAF

L'attaquant du Paradou AC, Farid El Melali a écopé de deux matchs de suspension pour «comportement incorrect envers adversaire», a annoncé avant-hier soir la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Outre cette sanction, le joueur du PAC devra s'acquitter également d'une amende de 20.000 DA, précise la même source. De son côté, l'entraîneur des gardiens de but du NA Hussein Dey, Merouane Messaï, est suspendu jusqu'à son audition par la commission de discipline de la LFP lors de la séance prévue le lundi 30 octobre. L'US Biskra et l'Olympique Médéa ont écopé chacun d'une amende de 100.000 DA pour respectivement «utilisation et jets de projectifs» et «mauvais comportement des ramasseurs de balles». En Ligue 2 Mobilis, l'entraîneur des gardiens de but du CAB Bou Arréridj, Fodil Salem, ainsi que le kinésithérapeute du même club, Khelifa Abada, ont été suspendus pour six mois dont trois avec sursis en plus d'une amende de 40.000 dinars pour «agression sur un joueur adverse». Enfin, le CRB Aïn Fakroun a écopé d'un match à huis clos pour «jets de bouteilles d'eau sur le terrain» en plus d'une amende de 200.000 DA.