MANCHESTER CITY Yaya Touré proche d'un départ

Pas du tout utilisé par Pep Guardiola depuis le début de la saison, Yaya Touré (34 ans) est sur le point de quitter Manchester City. Selon le Daily Star, le milieu de terrain ivoirien pourrait prendre la direction de la MLS, plus précisément du côté du New York City FC. La franchise américaine, qui va perdre Andrea Pirlo, bientôt à la retraite, espère convaincre l'ex-capitaine des Éléphants au plus vite.