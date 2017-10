MONDIAL 2017 YOSEIKAN BUDO L'Algérie se contente de la 3e place

La sélection algérienne de Yoseikan Budo s'est contentée de la troisième place au Championnat du monde de Yoseikan Budo disputé en Tunisie, échouant à préserver son statut de vice-champion réalisé lors de la précédente édition tenue en 2016 en France.

L'Algérie a récolté lors de ce rendez-vous mondial une médaille d'or, cinq en argent et quatre en bronze, alors que le titre mondial est revenu à la Tunisie (7 médailles d'or) devant la France.

L'unique médaille algérienne en vermeil a été remportée par Mouloud Ben Nouar (tambo / - 85 kg), les médailles d'argent sont revenues à Fouad Klakh (kata /- 65 kg), Djamel Ait Ammar (tchobo / - 80 kg), Mustapha Tarchount (nitambo / - 70 kg), Nessma Boudjriba (atemi / + 72 kg), et Sarah Achouri (atemi / - 65 kg). Le bronze a été décroché par Islem Ighilagha (kata / + 90 kg), Abderrahmane Ilochfoune (tchobo / - 75 kg), Zahra Bou Medjmadjem (kata / - 60 kg) et Lydia Hssein (tombo / - 80 kg).

Pourtant, le directeur des Equipes nationales (DEN) de la FAAM, Youcef Hakani a affirmé à la veille du coup d'envoi de cette compétition, que «l'Algérie visait le titre mondial», ce qui aurait été une première historique.

Les Algériens ayant pris part à ce rendez-vous sont issus de clubs représentant les ligues suivantes: Boumerdès (6 clubs), Tizi Ouzou (1 club), Alger (2 clubs), Béjaïa (2 clubs) et Médéa (1 club).

Ce Mondial a enregistré la participation de plus de 100 athlètes issus de 12 pays: la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie l'Espagne, le Maroc, le Luxembourg Madagascar, Canada et Taïwan.